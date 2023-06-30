Как гладиаторы: Маск и Цукерберг могут подраться в Колизее

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Правительство Италии якобы связалось с Марком Цукербергом по поводу организации боя UFC против Илона Маска на самом легендарном поле боя в мире в Римском Колизее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TMZ Sports.

Министр культуры Италии связался с Цукербергом несколько дней назад по поводу организации того, что может стать самым большим боем в истории мира в самом Колизее.

Команда Цукерберга передала сообщение президенту UFC Дане Уайту, чьи люди, в свою очередь, связались с министром культуры страны.

Что касается самого потенциального места проведения боя, являющимся одним из 7 чудес света, в этом почти 2000-летнем амфитеатре уже сотни лет не проводилось крупных мероприятий, а на временных сидячих местах могут разместиться всего несколько сотен человек.

Сэр Пол Маккартни выступал внутри Колизея в 2003 году на эксклюзивном благотворительном шоу перед 400 зрителями, которые заплатили по 1500 долларов. Все остальные концерты проводились за пределами здания.

Неясно, где будет проходить бой Маск против Цукерберга — внутри или снаружи Колизея.

Самым большим препятствием является разница в росте и весе потенциальных соперников – Маск гораздо выше и крупнее Цукерберга. Тем не менее, так как это будет показательный бой, правила могут измениться.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск уже начал подготовку к бою и чуть не сломал руку своему спарринг-партнеру на тренировке.

Сама идея боя в октагоне между двумя миллиардерами возникла в Twitter 20 июня, когда Маск и другие пользователи платформы обсуждали Meta и ее разработку похожего на Twitter конкурента.

Маск предположил, что поединок должен состояться в Лас-Вегасе, в октагоне UFC, но дата драки между миллиардерами пока не назначена.