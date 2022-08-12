12 Августа 2022 22:41

Как Геннадий Головкин готовится к трилогии с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский чемпиона мира в средней весовой категории Геннадий Головкин на своем Youtube-канале показал видео тренировочного процесса перед третьим боем с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В видео казахстанский боксер опубликовал кадры разных видов подготовки к поединку: тренировки в боксерском зале, пробежки по горам и езду на велосипеде. Видео, по всей видимости, было снято в тренировочном зале Головкина в Калифорнии (США).

17-го сентября казахстанец в третий раз встретится в ринге с «Канело» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором победу праздновал мексиканец.

Фото: sports.kz