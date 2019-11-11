Как ФСМС будет контролировать качество оказываемых медорганизациями услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ответственный секретарь Министерства здравоохранения Ботагоз Жакселекова рассказала о механизме контроля, который будет применяться в отношении оказываемых в рамках ОСМС медуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Кодексу о здоровье народа, прежде чем оплатить медицинскую услугу, она проходит мониторинг качества. И этот мониторинг качества, именно выполнение договорных обязательств осуществляется фондом», - сказала Ботагоз Жакселекова в кулуарах в СК «Фармация», перед запуском пилотного проекта портала.

По ее словам, в случае если качество услуги не устраивает, нужно обращаться в Call-center фонда либо в его филиалы.

«Фонд социального медицинского страхования – это своего рода адвокат, страховой агент. Если вы не были удовлетворены качеством или объемом той или иной медуслуги, можете позвонить в Call-center ФСМС или обратиться в 17 филиалов фонда по всей республике. То есть, мы ожидаем, что именно через обратную связь качество услуг будет усилено, а население удовлетворено», - отметила спикер.

Она заверила, что по каждому отдельному случаю проводится проверка результатов, сотрудники ФСМС связываются непосредственно с пациентами и медорганизациями.

«Если действительно те факты, на которые жалуются пациенты, имели место, у нас есть финансовые инструменты, которые позволяют не оплачивать те услуги, которые были некачественно либо не в полном объеме оказаны», - заключила представитель Минздрава.