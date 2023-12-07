Как Франция продвигает информацию о Казахстане по Европе

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан в ноябре этого года в интервью Службе новостей Китая востоковед-исследователь Адиль Каукенов выдвинул несколько тезисов о казахстанско-французских отношениях, передает агентство Kazinform со ссылкой на страницу исследователя в Facebook.

Во-первых, Франция стала первой европейской страной, подписавшей с Казахстаном договор о стратегическом сотрудничестве. Сейчас в мировой геополитике бушуют штормы, но в этих условиях визит президента Франции Макрона становится показателем высокого уровня отношений с Казахстаном. Именно это, по словам А. Каукенова, означает историческую миссию прошедшего визита.

Во-вторых, в Европе пока очень плохо знают Казахстан и всю Центральную Азию, если не брать в расчет политиков и крупный бизнес.

- Мы знаем французскую литературу и историю, но французы пока имеют слабое представление о достижениях казахстанской культуры и всей страны в целом. Это, конечно, создает серьезный информационный дисбаланс и ограничивает возможности Казахстана в Европе. Но последний визит Эммануэля Макрона в Астану ситуацию начал менять, - отмечает А. Каукенов.

Сегодня вышел в свет спецвыпуск журнала L’Essentiel des Relations Internationales про Казахстан. Это издание со специализацией именно на международной политике, которое продается по всей Франции, Монако, Бельгии, Люксембургу и в странах франкоязычной Африки.

Всего на французском языке по всему миру говорят как на родном или государственном языке более 300 миллионов человек. То есть информация о Казахстане будет профессионально продвигаться на столь большом рынке. Это определенно позитивная новость для нашей страны, отмечает А.Каукенов.

В журнале приведена аналитика по итогам встречи Касым-Жомарта Токаева и Эммануэля Макрона, общая информация о Казахстане и ряд интервью с казахстанским топ-менеджментом министерств и государственных компаний.