Как формируются цены на лекарства в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Зачастую механизм формирования и процедуры регулирования цен на лекарства вызывают у казахстанцев множество вопросов. Ответы на наиболее частые из них корреспонденту МИА «Казинформ» дали в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Как рассказал заместитель генерального директора НЦЭЛС и МИ Ержан Жунисов, в составе Центра ценобразованием занимается специальное управление, которое проводит сбор и анализ сведений.

«Надо понимать, что ценообразование — это процесс формирования цен на товары и услуги. При этом, как и цены на любой товар, цены на лекарственные средства влекут за собой экономический и социальный эффекты. Проекты предельных цен у нас обсуждаются с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», Агентством по защите и развитию конкуренции РК и представителями фармацевтического бизнеса. Цены для оптовой и розничной реализации переутверждаются дважды в год», - пояснил спикер.

Стоит отметить, что, согласно статье 245 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», государственное регулирование цен распространяется на зарегистрированные и находящиеся в обращении в Казахстане лекарственные средства, а также на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Как мы видим, это сложный, ответственный и строго регулируемый процесс, который включает множество процедурных моментов, так как цены на лекарственные средства и медицинские изделия относятся к числу социально важных.

Касательно работы по утверждению цен в условиях чрезвычайных обстоятельств, пандемия COVID-19 проверяла на прочность всю систему здравоохранения, в том числе и систему обеспечения лекарственными средствами. Так, весной и летом 2020 года во всех регионах страны имели место дефицит медикаментов, спекуляция, завышение цен на препараты в аптеках. Во всех регионах республики были организованы рейды мониторинговых групп. Был усилен мониторинг по выявлению фактов необоснованного завышения цен на лекарства. Конфискованные лекарственные средства передавали в органы здравоохранения, которые оценивали их пригодность и решали возможность их применения.

Как отмечают специалисты, эта ситуация была обусловлена очередной волной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Численность зараженных росла ежедневно, провоцируя ажиотажный спрос и очереди, чем не преминули воспользоваться недобросовестные владельцы аптек.

«Мы изучили весь процесс поставок препаратов, применяемых при лечении КВИ, и ценообразование относительно них, чтобы понять, на каком этапе возможно осуществить снижение цены. Итогом работы стало то, что в рамках исполнения поручения Главы государства по снижению цен на антиковидные препараты, данного во время совещания по мерам противодействия распространению COVID-19 в ноябре 2020 года, Министерством здравоохранения совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, в Правила внесены поправки, предусматривающие особый порядок формирования предельных цен. Так, исключены маркетинговые расходы в размере 30%, и в два раза снижены оптовые наценки – с 21% до 10,5%. Кроме этого, с 55% до 27,5% уменьшены и розничные наценки», - информировал замглавы НЦЭЛС и МИ.

При этом Ержан Жунисов отметил, что в настоящее время решением Формулярной комиссии Минздрава РК перечень антиковидных препаратов был сокращен с 15 до шести международных непатентованных названий, или с 218 до 84 торговых наименований лекарственных средств. Это привело к тому, что цены на исключенные 134 лекарственных средства вернулись к прежнему уровню, зафиксированному в 2020 году.

Спикер подчеркнул, что в Казахстане государство определяет политику ценового регулирования, основываясь на мировом опыте. В республике, как и в странах Европы, осуществляется внешнее референтное ценообразование, утверждается и формат расчета предельных цен.

«Впервые в Казахстане предельные цены на лекарственные средства для оптовой и розничной реализации были утверждены в июле 2019 года. Установление предельных цен позволяет не допускать значительного разброса и разницы цен на одно и то же лекарственное средство, как в регионах, так и между розничными аптеками независимо от волатильности курса тенге и сезонности», - отмечает заместитель директора центра.

На сегодняшний день действуют Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках ГОБМП и ОСМС, утвержденные приказом министра здравоохранения РК.

«Необходимо отметить, что при разработке Правил на встречах специальной рабочей группы, сформированной приказом Министерства здравоохранения, проводились неоднократные их обсуждения. В состав этой группы входили представители ассоциаций фармацевтической деятельности, НПП «Атамекен». Кроме того, во избежание нарушения законодательства и необоснованного завышения цен на лекарства при разработке проекта Правил были учтены рекомендации Генеральной прокуратуры», - уточнил Ержан Жунисов.

Стоит отметить, что в Казахстане в целях исключения необоснованного и искусственного завышения цен на лекарства предусмотрен и ряд других превентивных инструментов.

«Это предоставление контракта, где указана цена закупа лекарственного средства, референтное ценообразование - сравнение цен производителя в других странах, схожих по макроэкономическим показателям. Также учитываются ввозные цены, расходы на оценку качества, таможенные расходы, транспортные расходы, расходы на маркетинг. Используется регрессивная шкала наценок для оптовой реализации – до 21%, и для розничной реализации – до 55%, в зависимости от цены лекарства. Данная шкала предусмотрена для увеличения и сохранения на рынке лекарств с низкой стоимостью. Предусмотрены нормы по проведению индексации предельных цен на лекарства с учетом факторов девальвации тенге и инфляции», - подчеркнул спикер.

Помимо этого, в целях исключения коррупционных рисков и контактов с заявителями запущен портал для подачи заявок в электронном виде по принципу «одного окна».

Стоит напомнить, что за превышение установленных предельных цен на лекарственные средства предусмотрена административная ответственность по статье 426 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Продолжая тему цифровизации, замдиректора НЦЭЛС и МИ Ержан Жунисов рассказал о работе мобильного приложения Dari.kz, с помощью которого можно отправить жалобу на необоснованное завышение цен на лекарства.

«Для населения разработано мобильное приложение Dari.kz. В нем указаны все предельные цены на лекарства. Через это приложение можно обратиться в уполномоченный орган для подачи жалобы на факты превышения предельных цен на лекарства с целью привлечения виновных к административной ответственности. Кроме того, в соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК предельные цены на лекарственные средства, применяемые при лечении коронавирусной инфекции, дополнительно снижены до уровня средних значений инвойсов за последние 12 месяцев», - сказал он.

В целом, на повышение цен влияют также такие факторы, как повышение цены у завода-производителя, курса иностранных валют, ежегодная инфляция, а также пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой по всему миру повысился спрос на лекарственные средства.

Ержан Жунисов остановился на дальнейшем совершенствовании ценового регулирования на лекарственные средства.

«В настоящее время в Мажилисе Парламента РК на рассмотрении находится законопроект, инициированный Агентством по защите и развитию конкуренции по дерегулированию цен на лекарства для оптовой и розничной реализации. В рамках законопроекта предполагается, что уполномоченным органом будет формироваться список лекарственных средств, подлежащих регулированию цен, исходя из количества торговых наименований и количества производителей в рамках одного международного непатентованного наименования лекарства, для соблюдения принципов конкуренции на рынке», - подытожил спикер.

Между тем, 15 декабря 2021 года Агентством по защите и развитию конкуренции РК согласован проект предельных цен на лекарственные средства для оптовой и розничной реализации.

В этом проекте 7 256 торговых наименований лекарственных средств с учетом обновленного списка международных непатентованных наименований, лекарственных форм и дозировок.

В целом, предельные цены на 6600 торговых наименований (90%) остались на ранее утвержденном уровне, то есть без изменений.

На основании расчетов НЦЭЛС и МИ, антимонопольным органом согласованы предельные розничные цены на 382 лекарства с повышением в среднем на 20,7%, и на 90 лекарственных средств - со снижением в среднем на 14,58%.