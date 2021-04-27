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    09:51, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Как формируется стоимость коллекционных монет Нацбанка из золота и серебра

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ​Из чего складывается цена коллекционных монет Национального банка из золота и серебра? Почему одна монета может быть дороже другой? Как влияет стоимость золота и серебра на Лондонской бирже на стоимость монет? Об этом рассказал директор департамента наличного денежного обращения НБ РК Жомарт Кажмуратов, передает МИА «Казинформ».

    ​«Цена на монеты формируется из двух составляющих: стоимость драгоценных металлов занимают основную долю в стоимости монеты: в среднем для золотых монет – до 85%, для серебряных – до 52%; расходы на изготовление монеты и упаковку в среднем составляют для золотых 15%, для серебряных монет 48% соответственно. Отмечу, что стоимость монет индексируется ежедневно по утреннему фиксингу (котировке цены) Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов за предыдущий рабочий день в тенге по официальному курсу нацвалюты к доллару США предыдущего рабочего дня. Именно поэтому цена коллекционных может меняться ежедневно: расти или снижаться», - сообщил Жомарт Кажмуратов.

    По его словам, при этом со своей стороны Национальный банк не ставит целью получить прибыль от продаж.

    «Выпуск в обращение коллекционных монет – это вклад центрального банка в сохранение и продвижение культурного и исторического наследия страны, стремление увековечить важные достижения, знаменательные события и выполнять образовательную миссию», - пояснил Жомарт Кажмуратов.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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