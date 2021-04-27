Как формируется стоимость коллекционных монет Нацбанка из золота и серебра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ​Из чего складывается цена коллекционных монет Национального банка из золота и серебра? Почему одна монета может быть дороже другой? Как влияет стоимость золота и серебра на Лондонской бирже на стоимость монет? Об этом рассказал директор департамента наличного денежного обращения НБ РК Жомарт Кажмуратов, передает МИА «Казинформ».

​«Цена на монеты формируется из двух составляющих: стоимость драгоценных металлов занимают основную долю в стоимости монеты: в среднем для золотых монет – до 85%, для серебряных – до 52%; расходы на изготовление монеты и упаковку в среднем составляют для золотых 15%, для серебряных монет 48% соответственно. Отмечу, что стоимость монет индексируется ежедневно по утреннему фиксингу (котировке цены) Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов за предыдущий рабочий день в тенге по официальному курсу нацвалюты к доллару США предыдущего рабочего дня. Именно поэтому цена коллекционных может меняться ежедневно: расти или снижаться», - сообщил Жомарт Кажмуратов.

По его словам, при этом со своей стороны Национальный банк не ставит целью получить прибыль от продаж.

«Выпуск в обращение коллекционных монет – это вклад центрального банка в сохранение и продвижение культурного и исторического наследия страны, стремление увековечить важные достижения, знаменательные события и выполнять образовательную миссию», - пояснил Жомарт Кажмуратов.