Как формируется резерв Правительства Казахстана

В ведомстве пояснили, что резервы формируются в составе республиканского и местных бюджетов для финансирования расходов, которые невозможно было предусмотреть заранее и которые требуют срочного финансирования в текущем году. Это предусмотрено статьей 18 Бюджетного кодекса.

Резерв Правительства РК формируется в составе республиканского бюджета. Его объем не превышает 3% от планируемых доходов бюджета на очередной финансовый год без учета трансфертов. Средства ежегодно утверждаются законом о республиканском бюджете.

Выделение средств из резерва осуществляется постановлениями Правительства РК и местных исполнительных органов, а также правовыми актами уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. Эти решения действуют только в пределах финансового года. Согласно законам «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» и «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы», объем резерва на 2025 год составил 375,7 млрд тенге и 333,3 млрд тенге на 2026 год.

Как уточнили в Минфине, средства распределяются в соответствии с утвержденными правилами и были направлены на поддержку субъектов агропромышленного комплекса, подготовку к отопительному сезону, ремонт водоснабжения и очистных сооружений, а также проведение республиканского референдума.

В министерстве также подчеркнули, что резерв предназначен для непредвиденных расходов, поэтому заранее планировать направления его использования невозможно.