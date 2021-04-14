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    16:11, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Как формируется государственный образовательный заказ, рассказали в Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о механизме прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расчеты прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах производятся с учетом социально-экономического развития регионов и в целом республики, оценки состояния спроса на трудовые ресурсы в разрезе отраслей, в том числе по регионам и направлениям подготовки. Статистические данные формируются Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», - написал Асхат Аймагамбетов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, результаты национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов на среднесрочный период используются при формировании государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, а также с высшим и послевузовским образованием.

    «С 2018 года государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием утвержден на 3 года (2018 год – 65 349 грантов, 2019 год – 62 914 грантов, 2020 год – 63 591 грант)», - заключил министр.


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