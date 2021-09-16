Как формировались анкеты переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов рассказал о том, как формировались переписные листы (анкеты), передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала процесса переписи населения в обществе началось бурное обсуждение некоторых вопросов из переписных листов. Перед тем, как остановиться на некоторых из них, отмечу, что основой для создания переписных листов этого года стали опросники переписи 2009 года. Кроме того, учтены предложения государственных органов и международных организаций, специализирующихся на сфере статистики по проведению переписи населения и жилищного фонда раунда 2020 года (Конференция Европейских статистиков, Вашингтонская группа и т.д.)», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

По его словам, переписные листы прошли тестирование при пилотной переписи и были скорректированы.

«В последующем, в ходе согласования с государственными органами были расширены варианты ответа в вопросе по вероисповеданию в части христианства для раскрытия преобладающих его направлений (предложение МИОР), расширены вопросы переписного листа 2-Ж в части предоставления услуг связи (фиксированная телефонная связь, фиксированный интернет и мобильный интернет), а также добавлен вопрос по телевидению с разделением на типы вещания», - отметил спикер.

«После утверждения переписных листов в июле текущего года количество вопросов составило 91. Переписные листы были согласованы со всеми заинтересованными госорганами. По существующим правилам были размещены на портале «Открытые НПА». К тому же, они были размещены на специализированном сайте sanaq.gov.kz «, - заключил Н. Айдапкелов.



