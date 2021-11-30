Как финансовые вливания спасли саксауловые леса в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Количество природных пожаров резко уменьшилось на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жарким летом 2021 года, который синоптики назвали самым дном засушливого и маловодного периода, природных пожаров на территории лесных хозяйств и сельхозугодий было на удивление мало.

Почему это произошло и каковы дальнейшие перспективы – в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель акима Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

- Нуржан Молдиярович, ежегодно природные пожары в жамбылском регионе, на территории сельхозугодий, лесных хозяйств, были настоящим бедствием. Выгорали сотни гектаров лесопосадок, наносился огромный ущерб экологии и экономике Жамбылской области. Что случилось в этом году?

- Начну с того, что в Жамбылской области имеется 15 лесных хозяйств, занимающих более 4,5 миллиона гектаров. Из них 2,2 миллиона занято саксауловыми лесами. Что такое саксауловые леса? Это уникальные природные образования, главная функция которых заключается в том, чтобы сдерживать наступление песков. А ведь в нашей Жамбылской области, большую часть которой занимает суровая пустыня Бетпак-дала, песчаная пустыня Мойынкумы, пески неумолимо наступают на населенные пункты области.

Чтобы предотвратить наступление песков, лесхозы ежегодно высаживают порядка пяти – семи тысяч гектаров саксаула. И каждый год, с наступлением знойного лета, лесные саксаульные насаждения подвергались опасности возгорания.

В 2019 году в Жамбылской области была принята региональная программа улучшения машинно-технологической базы лесных хозяйств. После принятия этой программы областной бюджет за четыре года выделил порядка 850 миллионов тенге на обновление материально-технологической базы.

- Каково сейчас техническое оснащение лесхозов в Жамбылской области?

- Если в 2018 году материально-техническое обеспечение лесхозов было на уровне 45 процентов, то сейчас мы уже добились 80-процентного технического оснащения. Результат этого налицо – пожары в лесном фонде уменьшились.

Если в предыдущие 2018 – 2020 годы были всегда большие природные пожары, когда выгорало по 35 – 40 тысяч гектаров леса, то в этом году всего 326 гектаров сгорело. Хотя была очень сильная жара – два месяца по 40 и выше градусов.

- Значит всё дело элементарно в технике?

- Всё дело в том, что за счет новой техники для лесхозов мы смогли поставить 61 мобильную группу в эти леса, организовали круглосуточное дежурство. В составе группы обязательно имеется трактор, соха, по три – четыре человека дежурный состав, обязательно своя автомашина.

Мобильная группа заезжает на территорию лесхоза на неделю. Людей обеспечивают продуктами питания за счет местного бюджета, обеспечивают одеждой, горюче-смазочными материалами. И мобильные группы там дежурят. Если где-то дымок появился – поехали, потушили.

То есть мы получили эффект, от тех денежных финансовых вливаний, которые вложили в лесхозы. Только представьте – каждый год высаживать по пять – семь тысяч гектаров, и за одно лето могло сгореть 35 – 40 тысяч гектаров лесов!

- А какой природный пожар все-таки был этим летом?

- Летом 2021 года был только один большой пожар в горной местности Рыскуловского района, что происходит нередко и основной причиной, как правило, является человеческий фактор.

На тушении природного пожара в этом году и спасатели ЧС были, и сотрудники лесных хозяйств, и представители местных исполнительных органов. И вертолет МЧС был задействован.

Три дня тушили это возгорание. Горный пожар обычно тяжело тушить, техника в горы не заходит, всё приходится пешком. Вертолет завозит десант на горную вершину, потом люди оттуда вниз спускаются и хлопушками тушат возгорания. Машину с брандспойтом туда не подгонишь. Только человеческий ресурс можно задействовать. А это очень опасно.

Но в этом году только один большой природный пожар был, сопряженный с большими трудностями в тушении.

Государство, вложив финансовые средства, смогло эффективно решить сложную многолетнюю проблему – минимизировать риски от природных пожаров, которые ранее наносили огромный материальный ущерб.

- Спасибо за беседу!