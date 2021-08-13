Как финансируется спорт в Казахстане, объяснили в Минкульте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов раскрыл механизм финансирования видов спорта в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения прозрачности и сбалансированного распределения бюджетных средств по видам спорта в 2017 году в выше указанный закон было внесено понятие «ранжирование видов спорта». По итогам процедуры ранжирования, проводимой в соответствии с правилами ранжирования видов спорта в РК, утвержденными приказами министра культуры и спорта РК от 26 июля, утверждается перечень приоритетных видов спорта на последующие два года», - сказал Ерлан Кожагапанов на брифинге в СЦК.

По его словам, данный перечень является основанием при распределении средств на виды спорта.

«К основным критериям определения показателей ранжирования относятся спортивные достижения спортсменов по данному виду спорта на соревнованиях, наличие кадрового потенциала, наличие материально-технической базы, соотношение особенностей видов спорта к климатическим условиям региона и т.д., в результате чего виды спорта делятся на три основные группы: первое – развитые виды спорта; второе – виды спорта, обладающие высоким потенциалом; третье – виды спорта, обладающие низким потенциалом развития. Таким образом, в настоящее время выработана модель финансирования спорта, которая гарантирует объективное распределение финансовых средств на республиканском уровне», - отметил спикер.

«Тем не менее, при распределении бюджетных средств местными исполнительными органами по видам спорта в некоторых регионах страны (в их большинстве) результаты ранжирования соблюдаются не на должном уровне», - признал Е. Кожагапанов.