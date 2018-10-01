Как драка после тоя - «Найман» о скандале после боя Конора и Хабиба

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из самых известных бойцов MMA Казахстана Куат «Найман» Хамитов рассказал о своих впечатлениях от поединка UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

«Вот это был бой. Больше всего мне понравилась драка после боя. Это напомнило мне драку после казахского тоя. Однозначно этот турнир войдет в историю! Спасибо бойцам за такое шоу, оба настоящие воины. Я тоже хочу в UFC», - отметил Хамитов на своей странице в Instagram.

А ведь Хабиба могут депортировать и аннулировать визу в США за нападение после боя с Конором, пишет Sports.ru.

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, какие меры могут быть предприняты к россиянину Хабибу Нурмагомедову и членам его команды за нападение на представителей ирландца Конора МакГрегора уже после окончания поединка.

«Я увидел, как один из бойцов Конора вызывает Хабиба. И Хабиб принял вызов. Затем два парня Хабиба вышли в октагон и ударили Конора сзади. Вот все, что я увидел. Спортивная комиссия Невады расследует произошедшее. Конора ни в чем не обвиняют. Под подозрением Хабиб и его товарищи. Троих парней из угла Хабиба задержали, но их уже выпустили на свободу. Конор МакГрегор не стал писать заявление в полицию.

Будет ли реванш? Надо дождаться решения комиссии: получит ли Хабиб еще визу или его депортируют без разрешения вернуться. Я пока не знаю, что будет дальше», - сказал Уайт.





Более того, Хабиб может остаться без гонорара за бой с Конором, отмечает Sports.ru.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов может остаться без гонорара за бой с Конором МакГрегором из-за своего нападения на представителя команды ирландца Диллона Дэниса.

«Вопрос решится после того, как Спортивная комиссия Невады расследует инцидент. Я разговаривал с Бобом Беннетом (исполнительный директор спортивной комиссии Невады), он сказал, что Конор свои деньги получит, но не Хабиб», - заявил Уайт.

Напомним, что Хабиб победил Конора досрочно и отстоял свой титул чемпиона мира по версии UFC в легком весе. Организаторы отказались надевать пояс на Нурмагомедова, во избежание бурной реакции со стороны и без того разгоряченных зрителей, которые в большей своей массе поддерживали ирландца.