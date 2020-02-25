Как дорожная служба боролась с бураном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году зима стала особенно запоминающейся не только для жителей нашей страны, но и для дорожных служб. С целью освещения их деятельности сегодня в столице состоялся пресс-тур, организованный ТОО «Казахавтодор», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы находимся на автодороге «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты». Проводим очистку проезжей части, вывозим снег. В этом году за одну неделю выпала месячная норма снега, которая сопровождалась сильными буранами и иными неблагоприятными погодными условиями. Мы начинали очистку снега путем вывоза его на полигон. Были задействованы 5 шнекороутерных снегоочистителей, 2 автогрейдера, 6 комбинированных дорожных машин с передними скоростными отвалами (КДМ), на этой дороге также работают 2 бульдозера. В других регионах также очищаем дорогу, используя бульдозеры. У нас в наличии 1089 единиц зимней техники. По всей республике ежедневно используется около 800 единиц техники. Мы стараемся ускорить процесс очистки и вывоза снега», - пояснил заместитель генерального директора ТОО «Казахавтодор» Нурлан Смаилов.

В борьбе с погодными бедствиями дорожной службой ТОО «Казахавтодор» в целом было задействовано 1064 единиц специальной техники и 2500 сотрудников. Во время работы по обслуживанию дорог всем автовладельцам, которые остались на дороге, была оказана помощь. Так, с января около 4000 единиц автомашин были вызволены из снежного плена.В ходе пресс-тура сотрудники дорожной службы показали, как работает специальная техника для очистки снега и как ведется подготовка к весенним паводкам. Начиная с января, они усердно трудились, порой сами оставались посреди снежных холмов, очищая дорогу и помогали жителям добираться до города.

«Уже 10 лет работаю в этой организации на шнекороутерном снегоочистителе. Почти месяц я не был дома. У нас сменная работа, сюда же привозят еду. У нас сейчас походные условия, ночуем в машине, работаем по 12 часов в день. Погрузчик на бульдозере раскалывает снег, а мы на шнекороутере очищаем от снега дорогу», - рассказал сотрудник ТОО «Казахавтодор» Бейбит Жумагулов.Также в ходе пресс-тура журналисты посетили близлежащие к автодорогам населенные пункты. Жители поселка выразили благодарность сотрудникам дорожной службы.«Такой зимы мы еще не видали. Хочу поблагодарить «Казахавтодор» за то, что в буран и метель они очищали всю дорогу от снега. Наши дети, внуки ходят в школу именно по этой дороге. Даже если они не успевали все очистить, у них всегда есть дежурная техника. Они сначала открывают проезд, только потом делают расширение дороги», - рассказал житель поселка Коянды Керимхан Кенжебаев.

В поселке Новомарковка проживают около 400 семей, 2000 человек. В метель и буран неравнодушные жители поселка также помогали водителям автомашин, которые застряли на дороге в эти морозы.«Как рассказали старейшины нашего поселка, такой, как в этом году, буран в последний раз был в 1954 году. Сотрудники дорожной службы трудятся день и ночь, очищая дорогу от снега. Их труд мы должны ценить, потому что в непогоду именно они порой ночевали на дороге, работали без отдыха. Столько машин осталось посреди дороги. Мы всячески помогали им: разместили в школе, обеспечили едой. Тем, кому не хватало места в школе, жители посёлка приютили дома. Их привозили на автобусе, на тракторах. В нашем посёлке есть три крестьянских хозяйства. Они выделили по одному трактору, чтобы дополнительно очистить дорогу», - рассказал Магзум Тизеков.