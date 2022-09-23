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    16:39, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Как должны работать пресс-службы в кризисных ситуациях

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай объяснила, как должна быть организована работа пресс-служб в кризисных ситуациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда мы говорим о кризисных этапах, вспоминаем пандемию, январские события. Важную роль в кризисной и чрезвычайной ситуации играет то, насколько тесно и близко контактируют пресс-службы с теми госорганами, которые принимают решения. В таких ситуациях должна быть открытая и тесная взаимосвязь между руководством и пресс-службой. Самую важную информацию следует оперативно распространить СМИ. Спикер перед выступлением в СМИ должен тщательно подготовиться», - сказала Бибигуль Жексенбай на PR-форуме.

    По ее словам, фейковая информация распространяется очень быстро, поэтому работа госорганов должна быть системно налажена, а на запросы общества следует отвечать оперативно.

    «Наше поколение знает, что раньше у нас были медиапланы. Информации сейчас очень много. Составленный сегодня медиаплан может уже завтра потерять актуальность. То есть, сегодняшняя информация уже завтра становится неактуальной и ненужной. Поэтому сегодня месседж государственных органов и власти претерпел значительную трансформацию. Если раньше журналисты бегали за госорганами за получением ответа, сейчас все наоборот», - пояснила спикер.

    Ранее сообщалось , что в столице проходит Х ежегодная конференция по вопросам развития государственных и корпоративных коммуникаций. Конференция собрала пресс-секретарей, руководителей департаментов по связям с общественностью в государственном и частном секторе, журналистов, независимых экспертов, а также представителей власти.


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