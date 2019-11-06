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вчера 19:10
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Как должны одеваться госслужащие – мнение Бейбута Атамкулова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов высказался о качестве одежды казахстанского производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас очень много хороших дизайнеров и производителей отечественной продукции. Я работал на юге Казахстана и был просто поражен качеством. В первую очередь я был удивлен тем ценам, которые там были. Тогда я приобрел первый костюм (отечественный). Это было давно, 25 тысяч тенге. Но не из-за того, что я был акимом, а это был ценник на тот момент. Но это было уже давно, 4 года прошло», - сказал Бейбут Атамкулов в кулуарах Правительства.
Он рассказал и о своем гардеробе.
«У меня сейчас есть в гардеробе костюмы местного пошива, 5 костюмов. Они разных производителей», - признался министр.
«В Шымкенте я приобретал конвейерный костюм. Здесь шьют несколько предприятий, цены разные. Все зависит от ткани, подкладки и от портного. У нас в Казахстане хорошая качественная продукция»,- добавил Б. Атамкулов.
Также министр поделился мнением, как должны одеваться госслужащие.
«Моя позиция следующая – госслужащие должны иметь опрятный аккуратный вид. И не выделяющийся, не броский вид. Это относится и к госслужащим мужчинам, и женщинам. Это уже этикет», - заключил спикер.
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