Как должна выглядеть столица: «Астанагенплан» ждет предложений от жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Научно-исследовательском проектном институте «Астанагенплан» ждут предложений от горожан касательно внешнего облика столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления архитектуры Нур-Султана.

««Астанагенплан» в течение трех месяцев ждет отзывов и предложений относительно дизайн-кода от жителей столицы, экспертного сообщества и готово их рассмотреть. Их можно направлять на электронный адрес aastanagenplan@mail.ru», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении напомнили, что Нур-Султан стал первым городом Казахстана, в котором принят единый дизайн-код. Дизайн-код – свод правил и рекомендаций по формированию архитектурного облика столицы, совершенствования дизайна и эстетики городской среды.

Миссия этого масштабного документа – служить методическим руководством и инструментом совершенствования эстетической выразительности городской среды, повышения его комфортности и безопасности на основе гармонизации и художественного осмысления форм и колористического строя городской мебели, использования экологически чистых технологий и поиска путей рационального решения транспортных проблем.