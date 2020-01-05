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Как должна выглядеть столица: «Астанагенплан» ждет предложений от жителей

5 Января 2020 18:41
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Как должна выглядеть столица: «Астанагенплан» ждет предложений от жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Научно-исследовательском проектном институте «Астанагенплан» ждут предложений от горожан касательно внешнего облика столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления архитектуры Нур-Султана.

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««Астанагенплан» в течение трех месяцев ждет отзывов и предложений относительно дизайн-кода от жителей столицы, экспертного сообщества и готово их рассмотреть. Их можно направлять на электронный адрес aastanagenplan@mail.ru», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении напомнили, что Нур-Султан стал первым городом Казахстана, в котором принят единый дизайн-код. Дизайн-код – свод правил и рекомендаций по формированию архитектурного облика столицы, совершенствования дизайна и эстетики городской среды.

Миссия этого масштабного документа – служить методическим руководством и инструментом совершенствования эстетической выразительности городской среды, повышения его комфортности и безопасности на основе гармонизации и художественного осмысления форм и колористического строя городской мебели, использования экологически чистых технологий и поиска путей рационального решения транспортных проблем.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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