Как должна оказываться услуга инватакси в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных лиц к общественным объектам рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в стране 136 железнодорожных вокзалов, 36 автовокзалов и 20 аэропортов соответствуют требованиям по беспрепятственному доступу маломобильных лиц, где задействованы 98 специальных вагонов и 2 788 специальных автобусов», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Было отмечено, что в реализацию Закона РК «О социальной защите инвалидов в РК» (п.3 ст. 25) в законодательстве сфере автомобильного, железнодорожного, водного транспорта, предусмотрены необходимые нормы по созданию условий инвалидам беспрепятственного доступа к транспортным средствам общего пользования и объектах транспортной инфраструктуры (на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостанциях и др.).

Также законодательно предусмотрен льготный проезд для данной категорий лиц.

Кроме того, вопросы льготного проезда на автомобильном транспорте для инвалидов (I группы) предусмотрены в проекте закона о транспорте.

«Действующим законом установлены полномочия акиматов по определению льготного проезда на городском транспорте отдельным категориям лиц. Приказом министерства регламентирован порядок оказания услуг инватакси в регионах за счет местного бюджета. Законодательно закреплено обязательное наличие 1-го такси, приспособленного для перевозки инвалидов-колясочников на каждые 30 такси и 10% мест на стоянке для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями», - заключил глава МИИР.