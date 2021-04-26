Как долго вакцина против коронавируса может защищать человека

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказал, как долго вакцина имеет защитную силу от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, не так много времени прошло с момента появления вакцины против коронавируса. Поэтому никто не может точно сказать, как долго она будет иметь защитную силу. Главное, что вакцина обладает защитной силой.

«Сейчас полностью определено то, что у нас есть защитная сила от вакцины. Однако неизвестно, как долго сохранятся антитела, образующиеся после вакцинации. Никто не может точно сказать, что защитного иммунитета хватит на год - два. Сами производители вакцин говорят примерно так. Вакцина «Спутник V» вышла только в начале 2021 года. Поэтому сейчас никто не может сказать, как долго вакцина будет защищать. Это станет известно со временем. Главное, чтобы у нее была защитная сила», - сказал Сакен Амиреев.

Кроме того, он добавил, что единственный способ защититься от коронавируса - это провакцинироваться.

«Сейчас много случаев, когда люди умирают от этого вируса. Чтобы предотвратить эту эпидемию, лучше поставить вакцину. Я думаю, что в будущем ученые разработают вакцину, которая будет защищать наш иммунитет от вируса на всю жизнь, но пока это только мечта», - сказал профессор.

Ранее Сакен Амиреев высказал свое мнение относительно вакцины «QazVac».