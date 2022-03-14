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Как долго продолжались обстрелы блокпостов в ходе январских событий, рассказал Генпрокурор РК

Автор:  
Серик Сабеков
14 Марта 2022, 11:19
Как долго продолжались обстрелы блокпостов в ходе январских событий, рассказал Генпрокурор РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главной задачей войск ОДКБ была охрана стратегически важных объектов. Об этом заявил Генеральный прокурор РК Берик Асылов, рассказывая о ходе расследования январских событий на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Их главной задачей была охрана стратегически важных объектов. Особо подчеркну, что в проведении антитеррористической операции войска ОДКБ не участвовали. Взятие под охрану миротворцами важных объектов позволило высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных, специальных органов и армии для борьбы с вооруженными преступниками», - сказал Берик Асылов.

После этого, как отметил глава высшего надзорного органа, нашим силам правопорядка и военным удалось взять под контроль практически все захваченные объекты.

«7 января в Алматы и Алматинской области продолжались обстрелы блокпостов, попытки захвата следственного изолятора и грабежи магазинов. Только 8 января ситуация в стране стабилизировалась», - уточнил Берик Асылов.


Генпрокуратура   Мажилис   МВД РК   Силовые структуры   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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