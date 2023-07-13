Как долго продлится тенденция снижения цен на жилье в Казахстане – мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О складывающейся ситуации на рынке недвижимости сообщила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

«Предполагаю, что данная тенденция (снижение цен) продлится еще как минимум несколько месяцев, возможно до конца года, при отсутствии стимулирующих рынок программ со стороны государства», - сказала Нина Лукьяненко в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Она также рассказала о нынешней ситуации на рынке недвижимости.

«Количество сделок в июне по сравнению с маем увеличилось на 18,6 %, что, увы, не является показателем роста. Это всего лишь реализация отложенного спроса, который сформировался на протяжении полугода. Если сравнивать общее число сделок за первое полугодие прошлого года с годом текущим, то снижение составляет 39 %. Это немало», - считает Нина Лукьяненко.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье снова снижаются в Казахстане. Квадратный метр в среднем по республике стоит на 2% меньше, чем в начале года, и на 1,9% больше, чем годом ранее.