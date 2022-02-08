Как долго продлится оттепель в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какая погода ждёт алматинцев в феврале, рассказали в РГП «Казгидромет», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие дни до 20 февраля в Алматы временами будут идти осадки. В ночные а также в утренние часы возможно образование тумана и гололеда. Температура воздуха ночью будет в пределах - 5-10 мороза. Днем - 3 мороза, +2 градуса тепла»,- прокомментировал начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по городу Алматы Даулет Кисебаев.

Постепенное повышение температуры в Алматы ожидается лишь в третьей декаде февраля.

«В конце февраля температура воздуха потеплеет в дневное время до 5 градусов тепла. И скорее всего основной снег может растаять только в этот период, то есть, в конце текущего месяца», - пояснил синоптик.

Кроме того, по словам представителя Казгидромет, частота накрытия туманами в зимнее время является нормальным явлением.

«Это не аномалия. Среднее количество туманных дней в Алматы за январь-февраль в общем составляет 5-6 дней. Это по продолжительности тумана по времени. Потому что мы отмечаем начало тумана и его конец»,- уточнил начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по городу Алматы Даулет Кисебаев.

Напомним, в городе временами идут осадки, в частности мокрый снег. В связи с этим наблюдается сильный гололед. Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к бдительности и осторожности. К слову, сегодня с шести утра в верхней части мегаполиса произошло свыше 25 дорожно-транспортных происшествий, 10 - с пострадавшими.