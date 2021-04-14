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    15:35, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Как долго может сохраниться иммунитет к коронавирусу после вакцины QazVac

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько держатся антитела после прививки казахстанской вакциной от коронавируса, ответила генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналист во время брифинга в СЦК спросил, на какой период защищает казахстанская вакцина от коронавируса, в то время как антитела после российской вакцины могут держатся в течение двух лет.

    «Спутник-V» должен быть проверен в течение двух лет, чтобы выяснить, как поддерживается иммунный ответ за два года. С момента исследования прошел только один год. Поэтому об этом трудно говорить. Более подробную информацию о нашей вакцине мы можем сообщить после завершения третьей фазы клинических исследований. Однако прошло девять месяцев с того момента, как ученые сами привились вакциной. В течение девяти месяцев иммунный ответ остается высоким», - заявила Кунсулу Закарья.

    Как ранее она сообщила , по результатам первой и второй фаз клинических исследований у лиц, привитых вакциной QazCOVID-in, уже после первой вакцинации отмечается появление вируснейтрализирующих антител в титре от 2 до 16, уровень после второй вакцинации стабильно возрастает. Средний геометрический титр составляет 99,5.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Главная QazCovid-in
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