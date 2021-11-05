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Как долго будет закрыта казахстанско-китайская граница – пояснение Минторговли РК

5 Ноября 2021 15:33
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Как долго будет закрыта казахстанско-китайская граница – пояснение Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как долго будет закрыта казахстанско-китайская граница, рассказал вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вопрос по границе с Китаем актуальный. Мы видим эти проблемы, которые сейчас возникают. Но мы все понимаем, что основная причина – ковидная ситуация, где Китай полностью закрывает свои границы от товаров. Идет процесс двойной, иногда даже тройной очистки тех товаров, которые поступают, из-за этого грузы долгое время стоят на границе», - прокомментировал вице-министр торговли.

Для помощи бизнесу, по его словам, в ручном режиме проводятся переговоры с китайской стороной.

«Мы пытаемся договориться по тем или иным вещам, чтобы в короткие сроки осуществить поставку наших товаров. Пока ситуация в целом по ковиду не пойдет на спад, мы не увидим какие-то более послабительные меры со стороны Китая. Если ситуация будет улучшаться, то и Китай будет постепенно открывать границу», - добавил Ержан Казанбаев.


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#Экономика   #Китай   #Логистика   #Минторговли  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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