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Как долго будет сохраняться режим ЧС в столице

12 Февраля 2020 13:49
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Как долго будет сохраняться режим ЧС в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режим ЧС в Нур-Султане из-за бурана прокомментировал аким Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что режим ЧС в городе все еще действует. В этой связи, Алтай Кульгинов ответил, как долго будет сохраняться режим ЧС в столице.

«В принципе, из-за этого панику делать не стоит. Режим ЧС в настоящее время нужен, чтобы предотвратить паводки, оперативно принять решения. Поэтому все нормально идет. Как только мы снег уберем, будет все нормально», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы журналистов после отчетной встречи с населением.

Напомним, 27 января текущего года в Нур-Султане была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с усилением ветра, метелями и бураном.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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Акбота Кузекбай

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