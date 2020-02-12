Как долго будет сохраняться режим ЧС в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режим ЧС в Нур-Султане из-за бурана прокомментировал аким Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что режим ЧС в городе все еще действует. В этой связи, Алтай Кульгинов ответил, как долго будет сохраняться режим ЧС в столице.

«В принципе, из-за этого панику делать не стоит. Режим ЧС в настоящее время нужен, чтобы предотвратить паводки, оперативно принять решения. Поэтому все нормально идет. Как только мы снег уберем, будет все нормально», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы журналистов после отчетной встречи с населением.

Напомним, 27 января текущего года в Нур-Султане была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с усилением ветра, метелями и бураном.