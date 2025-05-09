Как дочь «врага народа» Халида Маманова ушла на фронт

Халида Маманова была человеком, искренне переживающим за свою нацию - историк

- Мы должны с гордостью включать Халиду Маманову в ряды смелых и отважных дочерей казахского народа. Она родилась в 1918 году в Жетысу. Её дед, Маман, был богатым человеком, который занимался торговлей между Казахстаном и Китаем. Отец, Есенгул Маманов, был основателем школы «Мамания». В 1928 году был издан декрет о конфискации имущества крупных землевладельцев и их высылке, и в связи с этим семья подверглась репрессиям. В 1928 году их сослали в Пензенскую область, где они прожили до 1931 года, после чего переехали в Оренбург. После смерти отца и двух братьев мать с четырьмя детьми переселилась в Алматы. Однако Халида окончила среднюю школу в Уральске. Затем она поступила в фармацевтическое училище в Семее, но не смогла его завершить. В тот период, когда она должна была окончить учебу, о её происхождении стало известно, и её начали преследовать, - рассказывает историк Жайдарман Ганибаева.

По словам историка, в этот момент в документах Халиды появилась пометка в характеристике, которая ставила под угрозу её дальнейшее обучение и возможность получения образования.

Но Халида проявила настойчивость и в 1936 году поступила на подготовительные курсы Казахского государственного медицинского института имени В. А. Молотова (ныне Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова), а затем поступила на первый курс этого института.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Медицинский путь Халиды Мамановой

В 1941 году Халида завершила обучение в институте.

- Когда началась война, в медицинский институт приехала группа специалистов из Института физиологии Академии наук СССР, которые отметили способности Халиды и пригласили её продолжить учёбу. В документах Халиды значилось, что она - «дочь врага народа». Несмотря на это, она написала письмо Сталину с просьбой отправить её на фронт в штраф-батальон. Она несколько месяцев служила в штраф-батальоне, сформированном из уголовников. Чтобы избавиться от клейма «дочь врага народа», она перенесла все трудности. Позднее её перевели во вторую воздушную армию, в 821-й батальон на авиационной базе № 24. Её командир оставил хорошую характеристику. Он написал, что «амбулатория, которой руководила Маманова, до августа 1943 года находилась на 17 аэродромах и в комендатурах переднего края, оказав помощь около 18 тысячам раненых». Она честно выполняла свои обязанности и в боевых условиях. Через полтора года Халида получила звание военного врача третьего ранга. Она участвовала в Сталинградской битве и была награждена медалью. В 1943 году она стала главным гинекологом авиационной базы № 24. Её задачей было проверять врачей и медсестер, работающих на передовой и в госпиталях. Она организовывала отправку беременных женщин в тыл. Под её наблюдением находилось около 800 тысяч женщин. Это позднее подтвердилось воспоминаниями начальника авиационной базы № 24. Халида оставалась на фронте до декабря 1945 года, была награждена орденом «Красная Звезда» и медалью «За победу над Германией», - добавляет историк.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

После войны

После возвращения на родину Халида Маманова стала ассистентом на кафедре физиологии Казахского государственного медицинского института имени В. А. Молотова.

Однако в 1950-1952 годах начались новые репрессии против неё из-за её политических взглядов, и она вновь оказалась в сложной ситуации.

- Её пригласил в Караганду её коллега и руководитель, физиолог Глозман. В Караганде она устроилась на работу в медицинский институт и в 1954 году защитила кандидатскую диссертацию. В 1959 году открылся Актюбинский государственный медицинский институт, где Халида Маманова стала заведующей кафедрой патологической физиологии. В 1961 году ей присвоили звание доцента. В 1969 году она защитила докторскую диссертацию в Москве (по данным сотрудника музея, защита проходила в Бишкеке, по словам аспиранта - в Алматы - ред). Халида стала доктором медицинских наук, профессором. Она написала более 50 научных трудов. Её исследования заинтересовали иностранных учёных, и она курировала кандидатские диссертации пятерых учёных. Однако власти ограничили возможность Халиды Мамановой выезжать за границу. Она также была деканом факультета лечебного дела в Актюбинском медицинском институте, работала в профсоюзе. Также она создала оркестр народных инструментов. Халида Маманова была патриотом своей нации, казахом по духу. Это, возможно, не нравилось многим, и ей пришлось пройти через многочисленные преследования. Кажется, она так и не смогла раскрыть все свои таланты и трудовые способности. Историкам необходимо исследовать её жизнь и собрать документы в архивах. Это может стать темой для магистерских и PhD диссертаций. Очень жаль, что её подвиги всё ещё не известны широкому кругу людей, - заключает историк Жайдарман Ганибаева.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Рукописная копия биографии хранится в университете

В музее Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова есть уголок, посвящённый Халиде Мамановой. Там можно увидеть её биографию, написанную вручную, а также фотографии.

Также в музее хранятся копии воспоминаний, опубликованных в различных изданиях, фотографии её орденов и медалей.

В специальном фонде находятся автобиография Халиды Мамановой, её личное дело, а также копии характеристик и приказов, выданных ей в годы войны.

- В 1959 году Халида Маманова основала кафедру патологической физиологии, которой руководила до 1977 года. Также она была деканом факультета лечебного дела. Она стала депутатом и в 1965 году организовала первый в регионе ансамбль народных инструментов при медицинском университете, который теперь носит название «Серпер», - говорит заведующая музеем Гаухар Сейтжанова.

Студенты и школьники из Актобе проводят исследования по её жизни, а также посещают музей Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова.

Из документов музея можно узнать, что Халида Маманова была призвана в ряды Красной армии в 1942 году.

- Моя военная служба началась с должности начальника амбулатории в 821-м батальоне на авиационной базе № 24. В тот период наши войска входили в состав Южно-Западного фронта, а позднее - Сталинградского фронта. После Сталинградской битвы наш батальон был включен в состав Украинского фронта и принимал участие в освобождении Украины и Крыма. Затем, находясь в составе 3-го Белорусского фронта, я участвовала в освобождении стран Балтийского региона. В составе 1-го и 2-го Украинских фронтов я была в Польше, Чехословакии, Германии и Австрии. В это время я занимала должность главного гинеколога на авиационной базе. В период с 1942 по 1943 год не имела никакого воинского звания. В 1943 году мне было присвоено звание старшего лейтенанта медицинской службы, а в 1945 году - капитана. Я была награждена медалью «За освобождение Сталинграда», медалью «За победу над Германией» и орденом «Красная Звезда», - написала Халида Маманова в своей автобиографии.

Этот текст был написан в 1952 году. В своей рукописи Халида также упомянула, что была ранена во время войны и 26 декабря 1945 года была освобождена от военной службы.

Через месяц, в феврале 1946 года, она поступила ассистентом на кафедру патологической физиологии Казахского медицинского института и продолжала работать там до 1950 года.

В рукописи также говорится, что Халида подготовила кандидатскую диссертацию и планировала её защиту в ближайшее время, но из-за ухудшения здоровья была вынуждена покинуть институт.

С 1950 по 1951 год она работала участковым врачом в Алматы. С ноября 1951 года начала работать в профсоюзе. На этом её автобиография в рукописи обрывается.

В личном деле Халиды Мамановой, хранящемся в музее, также имеются характеристики, написанные в годы войны. Например, в одном из документов указано, что Халида оказала медицинскую помощь 18 тысячам человек и была переведена на должность главного гинеколога.

С августа 1943 года она вступила должность гинеколога, 216 раз посетила личный состав женщин, проводя их медицинские осмотры. В течение этого периода она проверила 11 200 женщин, о чём чётко указано в документах.

Она занималась сохранением беременности и своевременно направляла беременных женщин в тыл. Её руководитель, Ткаченко, предложил наградить её орденом «Красная Звезда» за эти заслуги.

Фото из архива семьи Мамановых

Будет ли снят художественный фильм о героине?

О Халиде Мамановой начинают говорить только сейчас, но её жизнь и подвиги до сих пор остаются не до конца раскрытыми.

Актёр и режиссёр Азиз Бейшеналиев, который изучил судьбу и жизненный путь этой казахской женщины, её подвиги во время войны и пообщался с её родственниками, а также ознакомился с документами, сообщил в социальных сетях о намерении снять художественный фильм о Халиде Мамановой.

- Мы собирали материалы и писали сценарий в течение года, завершили работу над ним всего несколько недель назад. Мы планируем представить сценарий в Государственный центр поддержки Национального кино. Если наш проект не получит государственной поддержки, мы всё равно будем работать над его реализацией без государственной помощи, - написал Бейшеналиев, добавив, что будет искать финансирование для фильма и подчеркнув, что исторические события не должны ограничиваться только одним днём в виде праздников или мероприятий.

В своем ответе корреспонденту Kazinform актёр и режиссёр Азиз Бейшеналиев написал, что точная информация о съемках фильме будет известна позже.

Потомки Мамановых живут в Актобе

Халида Маманова не выходила замуж. Она взяла на воспитание своего младшего брата Медета Маманова, которого воспитывала как сына. Дочь Медета Маманова, Мадина, является доктором медицинских наук и профессором. Она называет Халиду Маманову своей бабушкой.

Сейчас она продолжает исследовательскую работу, начатую её отцом. Однако медали Халиды Мамановой до сих пор не найдены.

Эти медали являются самыми ценными реликвиями, унаследованными от бабушки.

- Моя бабушка встречалась с режиссёром и разговаривала с ним. Думаю, она и предоставила информацию о её жизни. Я узнала об этом только недавно. Но меня никто не спрашивал. Я не знаю, как они собирали информацию. Ценные вещи, оставшиеся от бабушки, в основном хранятся в музее. В Военно-историческом музее Вооружённых сил Республики Казахстан есть её фотографии, а в военном архиве Алматы - её документы и очки. Мы же потеряли её медали. Мой отец, Медет Маманов, передал их в один из музеев, но я не знаю, в какой. Сейчас я спрашиваю своих знакомых в разных городах. После смерти моего отца наша информация обрывается. Он не вел дневник, - рассказала Мадина Маманова.

Фото из личного архива Мадины Мамановой

Халида Маманова - личность, героиня

Мадина Маманова гордится своей бабушкой Халидой Мамановой, считает ее настоящей героиней.

- Семья Мамановых - это интеллектуальная семья. Они были состоятельными и стремились к знаниям и науке. Мой дед открыл школу, где обучал казахских детей, чтобы они могли продолжить своё образование. Цель заключалась в том, чтобы они возвращались и работали в «Мамания» - школе, основанной нашим дедом. Но семья Мамановых подверглась репрессиям. Когда началась война, моя бабушка Халида Маманова написала письмо Сталину с просьбой отправить её в штрафбат. Так она попыталась избавиться от клейма «враг народа». Мой отец говорил, что бабушка была единственной девушкой в этом батальоне, где находились преступники и осуждённые. Во время войны её все защищали, её уважали как единственного врача, - рассказывает Мадина Маманова.

Медет Маманов рассказывал своей дочери о научной деятельности бабушки и о том, как её уважали учёные.

Однако Халида Маманова не могла выезжать за границу, чтобы читать свои научные доклады.

- Она была человеком с твёрдым характером и любила свой народ. Когда она жила в Актау, она организовала ансамбль, купила домбыру за свой счёт и сшила для ансамбля национальные костюмы. Всё это говорит о её безграничной любви к своей нации. Единственное, о чём я сожалею, это то, что её смерть остаётся загадкой. Мой отец сомневался до конца. Она умерла в Болгарии, но похоронена в Актобе. На её похоронах присутствовали сотрудники медицинского института и студенты. Ещё один факт: когда моя бабушка умерла, мой отец был в армии. Когда он приехал в Актобе, он обнаружил, что кто-то забрал её документы, вещи и некоторые награды. Мой отец смог скрыть только часть этих вещей и передал их брату Халиды Мамановой, который жил за пределами Алматы. Её жизнь была очень тяжёлой. Мой отец был сыном её брата. Она привезла его в Актобе, вырастила и воспитала. Сейчас о бабушке говорят много. Это значит, что труд моего отца не пропал зря. Даже есть книга о Халиде Мамановой, - говорит её внучка Мадина.

Халида Маманова была патриотом своей нации - аспирант

Когда Халида Маманова работала в медицинском институте города Актобе, её часто вызывали в прокуратуру.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент Тлеухан Бегалин, который писал свою кандидатскую диссертацию под её руководством.

- Я бы сказал, что Халида Маманова была одной из первых казахских женщин, которые посвятили свою жизнь науке и защитили докторскую диссертацию. Вначале она была единственной казахской женщиной в медицинском институте. Это говорит о многом. Сейчас, если оглянуться, профессоров можно встретить повсюду, а тогда все вопросы решались через Москву, и когда защищались диссертации, имена авторов не назывались - их просто записывали в комиссию. Халида Маманова отличалась высокой человечностью. Она была патриотом. На своей кафедре она принимала на работу детей из сельских местностей, из казахских семей. В то время это считалось национализмом. Но на самом деле она была настоящим патриотом. Она говорила на казахском языке. Когда я пришел в институт в 1970-х годах, она разговаривала с нами на казахском. Она часто приносила нам угощения, пекла пироги и чак-чак. У неё была щедрая натура. Она сама шила себе одежду, была дизайнером. На протяжении последних лет жизни её часто вызывали в прокуратуру. Когда она приходила, то была недовольна, но всегда держала свои переживания при себе. Иногда она рассказывала о военных годах. Она вспоминала: «Когда вылетали пять самолётов, возвращался только один из них». Она также вскользь рассказывала о том, как её отец подвергался репрессиям и о собственных трудностях. На пути к защите своих научных трудов она столкнулась с преградами. Докторскую диссертацию она не защищала в Москве, - рассказал Тлеухан Бегалин.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Халида Маманова была научным руководителем Тлеухана Бегалина. Первые две предложенные им темы не были приняты, и только третья оказалась подходящей.

Спустя три года научная работа была готова, и когда настал момент защиты, его научный руководитель неожиданно скончалась. Когда другие претендовали на руководство, Тлеухан Бегалин решил остаться верным своему наставнику.

Он написал множество писем и запросов. Он постарался защитить имя Халиды Мамановой при защите своей диссертации, и успешно её защитил.

- Халида Маманова создала для меня все условия. Я был единственным, кто проходил под её руководством. Других не допустили к ней. Даже за границу ее не пускали, только в Болгарии ей удалось побывать, - поделился воспоминаниями Тлеухан Бегалин.

Халида Маманова ушла из жизни в августе 1977 года. Она похоронена на кладбище в районе молочного завода в Актобе. На её могиле установлен памятник с её фотографией.

В Актобе есть улица, названная в честь Халиды Мамановой, а на доме, где она жила, установлена памятная доска.