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Как дистанционно зарегистрировать авто, напомнили в полиции Жамбылской области

24 Августа 2021 06:24
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Как дистанционно зарегистрировать авто, напомнили в полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Всё больше жамбылцев прибегают к возможности зарегистрировать транспорт и заменить водительское удостоверение, не выходя из дома. Как это происходит - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подразделениями административной полиции по линии обеспечения дорожной безопасности оказывается три вида государственных услуг, - пояснили в ведомстве. Это «Государственная регистрация и учет отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства», «Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортного средства» и «Выдача водительских удостоверений».

В настоящее время прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (СпецЦОН) и портал электронного правительства (www.egov.kz).

Отметим, что график работы портала электронного правительства – круглосуточный, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.

При обращении услугополучателя после 18:00, в выходные и праздничные дни, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

«С начала года сотрудниками административной полиции зарегистрировано 41 302 транспортных средств, выдано 18 274 водительских удостоверения. Через портал электронного правительства выдано 5 362 водительских удостоверения и зарегистрировано 3 469 транспортных средств», - рассказал исполняющий обязанности начальника управления административной полиции ДП Жамбылской области подполковник полиции Николай Сон.


В пресс-службе департамента полиции региона подчеркнули, что работа по качественному оказанию государственных услуг находится на контроле руководства департамента полиции Жамбылской области.


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Автор:

Галина Скрипник

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