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Как дистанционно открыть карту и счёт в банке

Автор:  
Данияр Дауталиев
15 Апреля 2020, 12:19
Как дистанционно открыть карту и счёт в банке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка отработало с банками второго уровня алгоритм дистанционного обслуживания для открытия счетов и банковских карт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках поручения Главы государства, Агентство отработало с банками второго уровня алгоритм дистанционного получения платежных карт, без необходимости посещения отделений банков.

«С целью реализации поручения Главы г осударства по оказанию материальной поддержки некоторых категорий граждан и предпринимателей, потерявших доход в результате введения в стране режима чрезвычайного положения, им выплачивается социальное пособие в размере 42 500 тенге. Кроме этого, Фонд Birgemiz выделяет по 50 тысяч тенге наиболее нуждающимся гражданам Казахстана, которые также перечисляются на карточный или текущий счет физического лица в банке второго уровня. Для начисления этих выплат необходимо наличие карточного счета, на который будут зачисляться денежные средства», - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

В настоящее время банковские карты для получения социального пособия оформляются удаленно и бесплатно. Тринадцать банков второго уровня, а также АО «Казпочта» предоставляют эту услугу дистанционно.

Для этого необходимо:

- открыть счет в мобильном приложении (скачать и установить, если отсутствует), либо на сайте банка;

- зарегистрироваться и пройти удаленную идентификацию;

- ввести номер мобильного телефона и ИИН;

- отсканировать удостоверение личности (в случае запроса);

- ввести код SMS для подтверждения открытия карты.

В течение нескольких минут клиент получает SMS с номером счета. Некоторые банки второго уровня также предоставляют услугу доставки карты. В среднем эта процедура занимает от 1 до 5 дней. Некоторые банки второго уровня ввели возможность снятия наличных денег без карты и без комиссий.

Кроме того, для клиентов становятся доступными и другие услуги онлайн-сервисов, такие как оплата коммунальных платежей, услуг связи, открытие вклада, проведение налоговых и таможенных платежей, перечисление заработной платы, отслеживание движения денежных средств, получение выписки по POS /SMART терминалам. Все операции осуществляются без комиссий.


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