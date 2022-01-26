+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как действовали кызылординские полицейские при беспорядках – история участкового инспектора

26 Января 2022 21:06
Поделиться:
Как действовали кызылординские полицейские при беспорядках – история участкового инспектора

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Как действовали кызылординские полицейские при беспорядках? Хронологию событий привел участковый инспектор местной полицейской службы управления полиции города Даурен Ерназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Треть пострадавших алматинских предпринимателей получат компенсацию в ближайшие дни
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы Блокпосты убирают в Талдыкоргане Еще одного мародера задержали в Алматы

«5 января утром в 9:00 вышли на работу на 14 административный участок. Рядом со мной были капитаны полиции Акылжан Бахытжанулы, Азамат Касымбай. Поступило около 8-9 семейных вызовов. Все отработали. Уже к обеду, около 14:00, поступило сообщение от руководства – немедленно прибыть на территорию торгово-развлекательного центра «AraiCityMall», расположенного по проспекту Назарбаева. Прибыв на место происшествия на личном автомобиле, заметили столкновение людей. Попросили всех расходиться. Искали других полицейских, вдруг увидели, как их прогоняли с площади. Кто-то из них указал на нас. Собравшиеся начали кидать в нас камни, избивать. Среди них были и те, кто помог нам. Моих товарищей увели в торгово-развлекательный центр. Среди толпы остался я. Начали избивать кирпичом. Кто-то из протестующих, увидев меня, начал останавливать остальных. «Не бейте его. Прекратите», - сказал он и помог мне добраться до Областного медицинского центра. Вызвал скорую помощь. Меня отвезли в городскую больницу», - поделился сотрудник полиции.

Несмотря на госпитализацию, сотрудник полиции наотрез отказался находиться в больнице.

«Когда в стране происходит такое, не могу же оставаться в стороне. Поэтому решил написать расписку и подключиться к выполнению своих обязанностей», - рассказал Даурен Ерназаров.

По его словам, полицейские призывали молодежь, население сохранять спокойствие.

«Кто-то нас слушал, кто-то не хотел ничего слышать, они не верили в обещания власти. Оружие не применяли», - добавил Даурен Ерназаров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Общество   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Треть пострадавших алматинских предпринимателей получат компенсацию в ближайшие дни
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Блокпосты убирают в Талдыкоргане
Еще одного мародера задержали в Алматы
Популярное
1 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
2 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
3 Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
4 Ограбивший магазин в Алматы мародер задержан в Туркестане
5 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
6 Пьяного россиянина и ругающуюся россиянку сняли с авиарейсов в Нур-Султане
Читайте также
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Блокпосты убирают в Талдыкоргане
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Ограбивший магазин в Алматы мародер задержан в Туркестане
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Пьяного россиянина и ругающуюся россиянку сняли с авиарейсов в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив