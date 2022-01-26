Как действовали кызылординские полицейские при беспорядках – история участкового инспектора

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Как действовали кызылординские полицейские при беспорядках? Хронологию событий привел участковый инспектор местной полицейской службы управления полиции города Даурен Ерназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 января утром в 9:00 вышли на работу на 14 административный участок. Рядом со мной были капитаны полиции Акылжан Бахытжанулы, Азамат Касымбай. Поступило около 8-9 семейных вызовов. Все отработали. Уже к обеду, около 14:00, поступило сообщение от руководства – немедленно прибыть на территорию торгово-развлекательного центра «AraiCityMall», расположенного по проспекту Назарбаева. Прибыв на место происшествия на личном автомобиле, заметили столкновение людей. Попросили всех расходиться. Искали других полицейских, вдруг увидели, как их прогоняли с площади. Кто-то из них указал на нас. Собравшиеся начали кидать в нас камни, избивать. Среди них были и те, кто помог нам. Моих товарищей увели в торгово-развлекательный центр. Среди толпы остался я. Начали избивать кирпичом. Кто-то из протестующих, увидев меня, начал останавливать остальных. «Не бейте его. Прекратите», - сказал он и помог мне добраться до Областного медицинского центра. Вызвал скорую помощь. Меня отвезли в городскую больницу», - поделился сотрудник полиции.

Несмотря на госпитализацию, сотрудник полиции наотрез отказался находиться в больнице.

«Когда в стране происходит такое, не могу же оставаться в стороне. Поэтому решил написать расписку и подключиться к выполнению своих обязанностей», - рассказал Даурен Ерназаров.

По его словам, полицейские призывали молодежь, население сохранять спокойствие.

«Кто-то нас слушал, кто-то не хотел ничего слышать, они не верили в обещания власти. Оружие не применяли», - добавил Даурен Ерназаров.