Как девушка-полицейский прошла путь от рядового до полковника

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полковник полиции Наталья Валентиновна Адюкина стала первой женщиной в истории Департамента полиции Карагандинской области, которая стала начальником штаба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Назначение для Натальи Валентиновны было полной неожиданностью. Возник вопрос: «А справлюсь ли с новыми обязанностями?». Время показало – руководство не ошиблось в своем выборе.

«Штабная работа сложная в плане организации, здесь много направлений, которые необходимо совмещать. Требовалось создать команду, условия для нее, а потом требовать отдачи. И если команда сложилась, то работать интересней. Думаю, у меня получилось», - говорит полковник полиции Наталья Адюкина.

За все время службы в правоохранительных органах - у Натальи Валентиновны 36 лет «чистого» стажа - она прошла все ступени роста от рядового до полковника полиции. Причем, первые одиннадцать лет это была далеко не кабинетная работа.

«Только окончила школу, мне было всего семнадцать лет. Тогда я устроилась в медвытрезвитель. Обязанности нехитрые - выписывала и отправляла сообщения на работу на тех, кого доставляли. Рядом располагался отдел по охране общественного порядка. И когда мне исполнилось 18 лет, его начальник мне предложил: «Что ты там сидишь, над бумагами корпишь! Иди к нам в патрульную службу», - рассказывает она.

Наталья подумала и согласилась. Хотя патруль - явно не женское дело. Это самая что ни на есть передовая по борьбе с преступностью. А там всегда хватает нежданных «сюрпризов». Девушку пригласили на собеседование в Управление внутренних дел по Карагандинской области, спросили:

«Это вы проявили желание идти в патрульную службу?

- Я.

- Вы знаете, что значит быть патрульным?

- Знаю.

- Ладно, пусть так и будет. Но через полгода сами попроситесь в тихое место».

Прогноз оказался неверный: Наталья доказала, что может нести патрульно-постовую службу наравне с мужчинами.

«Я прошла трехмесячную первоначальную подготовку – говорит Наталья Валентиновна, - и в качестве полноправного сотрудника стала патрулировать улицы своей родной Сарани. Бывало всякое: приходилось драки разнимать, разрешать семейно-бытовые конфликты…»

Нарушители спокойствия быстро усмиряли своей нрав, когда видели девушку в форме. Почему-то она на них действовала отрезвляюще.

Было и такое, когда руководство попыталось оградить Наталью от уличных неприятностей, назначив ее в качестве постового в ювелирный магазин. Сиди за столом и наблюдай за посетителями. Наталья выдержала только месяц «тихой» службы. Пришла к непосредственному начальнику, прямо сказала:

«Я больше не могу сидеть в «ювелирке».

- Мы думали, так будет лучше для тебя…

Девушку определили в ИВС, и не с бумагами работать, а напрямую контактировать со специфическим контингентом: выводить и заводить его, следить за порядком в камерах - всего их было шесть… И так почти десять лет. За это время Наталья вышла замуж, родила дочь, прошла звания от младшего сержанта до старшины.

Первое офицерское звание – младший лейтенант - ей присвоили в 1994 году. Тогда же Наталью Валентиновну перевели в информационно-аналитическую службу ДВД Карагандинской области, которую она впоследствии и возглавила. В конце 2017 года вышел приказ о назначении Наталья Валентиновны начальником штаба Департамента полиции Карагандинской области.

«Мне запала фраза, - отмечает полковник полиции Н. Адюкина, - «Вы должны найти достойный выход из любой конфликтной ситуации». Я стараюсь именно так поступать, соблюдая по отношению к подчиненным корректность, тактичность. В коллективе на корню пресекаю сплетни, склоки. Требование одно - чтобы все с уважением относились друг к другу и четко выполняли свои должностные обязанности».