Как детям учителей планируют предоставить первоочередное право получения места в детсадах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Детям учителей планируют предоставить первоочередное право получения места в детские сады. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр, отвечая на вопросы депутатов пояснил, как это планируется реализовать.

«Действительно, на сегодняшний день у нас в очереди стоит большое количество детей. Здесь у нас есть регламент оказания госуслуги и стандарты оказания госуслуги. На сегодняшний день есть две категории (внеочередников) - внеочередная и первоочередная. Внеочередные, они получают без очереди вообще, а первоочередные - у нас было пять категорий, мы предлагаем добавить шестую категорию», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Министр также сообщил, в какой пропорции будет осуществляться выдача мест в дошкольные учреждения первоочередникам.

«Вся суть в том, что распределение мест будет в пропорции один к трем, то есть на три места тем, кто стоит в очереди и сейчас эта практика имеет место быть, дается одно место для тех, кто имеет право на внеочередное получение мест в дошкольных организациях. В целом для этого потребуется внесение изменений в стандарты оказания государственной услуги и в регламенты. В связи с тем, что у нас идет цифровизация электронной очереди, мы внесем соответствующие изменения и рекомендации», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Было также отмечено, что вопрос первоочередности нужно поднимать на уровень закона.

Отметим, что в Мажилисе рассматривается законопроект «О статусе педагога».