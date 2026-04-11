Как детские лагеря Казахстана готовятся к летнему сезону

В Кокшетау прошло заседание регионального штаба по реализации плана организации летнего отдыха и занятости школьников на 2024–2026 годы. По информации управления образования Акмолинской области, в текущем летнем сезоне в регионе планируется работа 14 детских оздоровительных лагерей. Дополнительно для расширения охвата детей на базе общеобразовательных школ будут функционировать 226 пришкольных площадок с питанием и без него. Всего различными формами отдыха, оздоровления и занятости в течение лета планируется охватить около 132 тысяч учащихся 1–10 классов.

Помимо лагерей и школьных площадок, летом акмолинские дети будут заняты в 47 организациях дополнительного образования и 71 организации, где размещен государственный заказ на дополнительное образование детей. Здесь школьники смогут заниматься в трудовых, туристических, интеллектуальных и творческих направлениях.

Требования и готовность лагерей

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности детских оздоровительных организаций.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, для работы детских оздоровительных центров обязательным является получение санитарно-эпидемиологического заключения. Это государственная услуга, которая предоставляется в течение 13 рабочих дней и включает обязательное выездное обследование объекта.

По данным ведомства, по состоянию на начало апреля 2026 года заявлений от детских оздоровительных центров на получение санитарно-эпидемиологического заключения не поступало.

Сокращение сети лагерей и низкий уровень охвата детей

По словам председателя Республиканской ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха Казахстана Кайрата Султанова, в прошлом году в стране функционировало 209 детских лагерей. Из них 17 работают круглый год, остальные — только в летний сезон. Для сравнения: в начале 90-х годов в стране насчитывалось более 470 лагерей.

Сегодня загородным отдыхом охвачено около 5,7% детей по стране.

— Это смешные проценты. Боюсь, что в этом году прогноз будет еще меньше. Во многих регионах пошло снижение финансирования отдыха на социально уязвимые слои населения, — отметил Кайрат Султанов.

При этом, по его словам, государственная статистика часто учитывает пришкольные площадки и другие формы временной занятости, тогда как полноценный загородный отдых остается доступным далеко не для всех детей.

Неравенство доступа и отсутствие системной поддержки

Отдельной проблемой остается разрыв между городскими и сельскими детьми. Если в городах у родителей есть больше возможностей организовать летний досуг, то в сельской местности ситуация значительно сложнее.

Ранее часть проблемы компенсировалась через социальные программы и фонды, однако их масштабы сократились.

— Например, через Нацфонд «Қазақстан халқына» мы охватывали сельских детей, которые достигли успехов в сфере обучения, спорта, искусства. Им вручали сертификаты на лето. Но в прошлом году в связи с изменением в программе оставили 10 тысяч детей вместо 20 тысяч, в этом году и вовсе 200 детей на весь Казахстан, — поделился Кайрат Султанов.

При этом, по словам эксперта, детский загородный отдых фактически остается одной из немногих сфер, где отсутствуют системные меры государственной поддержки, несмотря на ее социальную направленность.

Вопрос лицензирования: закон есть, но система еще не готова

С 1 апреля 2026 года в Казахстане вводится обязательное лицензирование детских лагерей. Об этом редакции сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

— Согласно Закону «О вопросах охраны объектов историко-культурного наследия и образовательных-оздоровительных услуг», с 1 апреля 2026 года организации, оказывающие образовательные-оздоровительные услуги несовершеннолетним, подлежат лицензированию (срок лицензии — 5 лет), — говорится в ответе на запрос Kazinform.

Между тем, лицензию лагерям будет выдавать департаменты по обеспечению качества в сфере образования.

— Одним из ключевых направлений реформирования отрасли остается лицензирование детских лагерей. Соответствующий закон был подписан Президентом Казахстана еще два года назад, однако его реализация неоднократно откладывалась. Сегодня процесс фактически запущен, но нормативная база до конца не сформирована. Нужно поменять шесть нормативно-правовых актов. Из них согласованы только два, остальные возвращены на доработку, — подчеркнул собеседник.

По словам Кайрата Султанова, все это серьезно замедляет внедрение системы лицензирования. Ожидается, что лицензии будут выдавать на местах, однако единый алгоритм работы пока не утвержден. Поэтому начало процесса лицензирования может еще затянуться.

Устаревшая инфраструктура и нехватка инвестиций

Большая часть детских лагерей в стране, по словам собеседника, работает на базе устаревшей инфраструктуры. Особенно это касается государственных объектов, которые требуют капитального обновления. Речь идет о замене кухонного оборудования, мебели, кроватей, постельных принадлежностей и систем электроснабжения.

По оценке эксперта, только обновление кухонного оборудования может обойтись предпринимателю примерно в 20 млн тенге на один лагерь, что делает модернизацию крайне затратной без дополнительных финансовых инструментов. Кайрат Султанов предлагает внедрить механизмы лизинга и другие формы поддержки отрасли, включая работу с поставщиками оборудования. Пока же большие ставки по кредитам и отсутствие господдержки сферы детского отдыха приводят к тому, что владельцы просто бросают свой бизнес.

Безопасность и цифровой голод

Приоритетным остается вопрос безопасности детей. К лагерям предъявляются требования по антитеррористической защищенности: наличие охраны, тревожных кнопок, видеонаблюдения по периметру и подключения к центрам оперативного управления.

Однако остаются и спорные моменты, особенно в вопросах ограждения территорий у водоемов.

— Есть требование, чтобы был забор вокруг лагеря. Но все мы помним о ст. 18 Водного Кодекса РК, запрещающей ограничение доступа к воде. Я согласен с этим. Но здесь нужно учитывать, что речь идет о территории национального парка. Также курортное и санаторное лечение являются закрытыми — это санитарная зона. Плюс мы говорим о детских лагерях. Как можно рядом с детьми на пляж пустить неизвестно кого? Как мы можем убрать забор вокруг лагеря? Кто будет отвечать за безопасность ребенка в таком случае? — продолжил Кайрат Султанов.

Дополнительной проблемой является цифровая изоляция части лагерей. Около 75% лагерей в Казахстане, по словам собеседника, не имеют стабильного доступа к интернету, а примерно 30% — даже телефонной связи. Поэтому в некоторых лагерях невозможно связаться ни с родителями, ни с экстренными службами.

В качестве решения Кайрат Султанов предлагается использование спутникового интернета, включая технологии Starlink, которые уже применяются в ряде сельских школ.

— Сегодня порядка 230 Starlink применяется в сельских школах Акмолинской области. Они летом не работают. Нельзя ли поставить этот Starlink в лагеря на летний период? В этом году мы снова выступили с таким предложением. Во-первых, всем лагерям нужно подключать камеры к ЦОУ для безопасности детей. Для связи и организации праздников тоже нужен интернет, — добавил спикер.

Отсутствие единого сайта

В Казахстане до сих пор отсутствует единый официальный сайт или платформа, где родители могли бы получить полную информацию о всех детских лагерях. По словам экспертов, это создает информационный вакуум и повышает риски появления нелегальных лагерей. К примеру, ранее выявлялись десятки таких объектов, работавших без санитарных заключений и разрешительных документов.

Отсутствие четких механизмов регулирования отражается и на рынке. По словам экспертов, сегодня детский загородный отдых остается малопривлекательным для бизнеса из-за высокой ответственности и отсутствия поддержки.

При этом на рынке нередко появляются так называемые «однодневные» компании, которые демпингуют цены и выигрывают конкурсы, не имея достаточной материально-технической базы и подготовленного персонала.

— Сегодня мы играем в одни ворота: требования ужесточаются, а поддержки нет, — отметил спикер.

В этой связи специалисты настаивают на скорейшем внедрении полноценного лицензирования, которое позволит допускать к работе только те лагеря, которые соответствуют всем требованиям безопасности и качества.

При этом, несмотря на системные проблемы, в отрасли есть и положительные сдвиги. Так, детскому туризму наконец присвоен отдельный классификационный код экономической деятельности (ОКЭД) — 5520. Однако, как отмечают представители отрасли, выбранный код не в полной мере отражает специфику работы лагерей, и сейчас ведется работа по его корректировке.

Парадоксально, но до последнего времени у детского туризма не было собственного ОКЭД, в отличие от многих других сфер услуг. Сейчас детские лагеря вернулись к сфере дополнительного образования, которая при наличии лицензии может быть освобождена от налога на добавленную стоимость. Однако из-за затянувшегося процесса лицензирования учреждения по-прежнему вынуждены работать как плательщики НДС, что дополнительно увеличивает финансовую нагрузку.

Питание и экономика лагерей

Значительную долю расходов лагерей составляет организация питания. При этом, в отличие от школ, где с недавнего времени действует единое утвержденное меню, для детских лагерей подобный стандарт на республиканском уровне до сих пор отсутствует.

— В школах кормят детей один раз. Мы пять раз в день кормим детей, и у нас до сих пор нет утвержденного меню на уровне республики. За ним идет калькуляция, — отмечает Кайрат Султанов.

Между тем, объемы потребления продуктов в лагерях остаются значительными. К примеру, на 380 детей вместе с сотрудниками в одном лагере за 2,5 месяца, по словам спикера, уходит 26-27 тысяч булок хлеба, порядка 20 тысяч литров молока, 9 тонн говядины, около 10-11 тонн окорочков, 2,5 тонны сливочного масла, около 22 тысяч яиц и 6-7 тонн картофеля.

В этой связи представители отрасли предлагают активнее использовать возможности стабилизационных фондов, что позволило бы закупать продукты по более низким и стабильным ценам.

Инфраструктура: от устаревших условий к модернизации

Проверки показывают, что часть лагерей до сих пор не соответствует современным требованиям. В то же время в отдельных регионах уже есть положительные примеры модернизации.

— Из 210 лагерей, которые ранее проверялись, 96 лагерей имели тогда душевые на улицах, забитые фанерой, картонками, и 65 туалетов тоже были уличного типа. От этого постепенно лагеря уходят. И сегодня в Акмолинской области несколько лагерей решили уже эти проблемы: полностью выложили туалеты кафелем, поставили кабинки, на летний период подвели канализацию, установили сливные бачки. Вообще нужно, конечно, чтобы в каждой комнате проживания был туалет и душевая. Я верю, что сегодня мы можем реализовать все это, — добавил спикер.

Ситуация в Акмолинской области

В Акмолинской области в начале 90-х годов, по данным спикера, функционировало 54 лагеря. Сегодня их осталось около 27. В прошлом году работали 16 объектов, включая республиканские и частные лагеря. В текущем планируется запуск 14. Часть объектов передана в доверительное управление или нуждается в капитальном ремонте. Некоторые лагеря фактически не функционируют и требуют восстановления.

— В среднем в каждом районе Акмолинской области есть заброшенные лагеря. Где-то остался сейчас лишь фундамент, где-то еще есть хорошие помещения. Но они требуют капитального ремонта. Шесть лагерей не функционируют только в одном Катырколе. Среди них есть даже один государственный. При этом их восстановление могло бы не только увеличить охват детей отдыхом, но и создать новые рабочие места, — поделился Кайрат Султанов.

Однако выкупить такие заброшенные лагеря государство тоже не в силах: частники просят за них в лучшем случае по 450 млн тенге, порой аппетиты доходят до 1-2 млрд тенге.

Стоимость отдыха

Несмотря на еще не полученные лицензии, лагеря уже давно предлагают бронь на предстоящий сезон. Определены даты смен и стоимость. Акмолинская область — не исключение. К примеру, один из лагерей в Бурабайском районе предлагает отдых от 99 до 129 тысяч тенге за смену. Отдельно рассчитывается стоимость трансфера — 12 тысяч из Астаны и 15 тысяч из Караганды. Предлагаются скидки, если в лагерь поедут сразу несколько детей, а также если ребенок останется на несколько смен — от 5 до 7 тысяч тенге. Если же лагерь имеет дополнительные образовательные услуги, то стоимость путевок будет еще больше. К примеру, один из языковых лагерей предлагает бронь от 240 до 289 тысяч тенге. Есть скидки за раннее бронирование.

— Приблизительная стоимость путевок в государственных лагерях по стране составляет от 45 до 70 тысяч тенге. В частных лагерях цены начинаются примерно от 70 тысяч и могут достигать 250 тысяч тенге, а то и больше. Но в среднем по стране стоимость отдыха варьируется от 110 до 180 тысяч тенге за сезон. Частные лагеря при этом в большей степени работают полностью за счет собственных средств и не получают системной поддержки, что снижает их конкурентоспособность, — добавил собеседник.

На стоимость путевки влияет постоянный рост цен. Около 70% себестоимости путевки приходится на продукты питания. Дополнительно увеличились расходы на коммунальные услуги, электроэнергию и горюче-смазочные материалы, что напрямую влияет на транспортировку детей и организацию программ.

Эксперт подчеркивает: система детского загородного отдыха в Казахстане нуждается в комплексной реформе. Речь идет не только о финансировании, но и о создании прозрачной цифровой среды, модернизации инфраструктуры, внедрении лицензирования и формировании единых стандартов безопасности.