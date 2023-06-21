Как день летнего солнцестояния повлияет на казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 21 июня, наступил самый длинный день 2023 года, знаменующий такое астрономическое событие, как день летнего солнцестояния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно солнечному календарю, восход Солнца в Астане наступил в 4 часа 58 минут, заход состоится в 21 час 33 минуты. Долгота дня 16 часов 34 минуты. Еще завтра, 22 июня, небесное светило будет держаться в этом диапазоне, а уже с 23 июня Солнце взойдет на одну минуту позже, и, соответственно, долгота дня с этого момента будет уменьшаться, а долгота ночи увеличиваться.

Продолжительность самой короткой ночи 21 июня 2023 года составила 6 часов 37 минут.

Издревле считается, что день 21 июня наделен магическими свойствами, в этот день происходит самый большой подъем жизненных сил и жизненной энергии, и люди получают доступ к внутренней силе. В период летнего солнцестояния наступают самые сильные энергетические дни, во время которых нужно загадывать желания, очищать тело и мысли, быть искренне щедрыми и благодушными.

По мнению астрологов, не стоит проявлять агрессию, конфликтовать и ссориться, а энергии Солнца и позитивных настроев, заложенных в этот день, может хватить от трех до шести месяцев.