Как делают анализ на коронавирус в Казахстане, рассказал глава Минздрава
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лабораторная диагностика нового коронавируса nCoV-2019 проводится методом Real-Time RT-PCR на базе Центральной референс-лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций совместно с Национальным центром биотехнологий, согласно методике ВОЗ и CDC, передает МИА «Казинформ».
Об этом рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в своем Facebook.
«Материалом для проведения анализов служит отделяемое верхних дыхательных путей, мокроты, при наличии симптомов кашля - отделяемое бронхов, также производится забор сыворотки крови. При лабораторном тестировании вышеназванных образцов пациента - эксперты определяют РНК коронавируса, что в дальнейшем позволяет подтвердить заболевание коронавирусной инфекцией», - написал министр.
Елжан Биртанов отметил, что для выполнения всех процедур используется диагностическая система, соответствующая протоколу CDC/ВОЗ.
Учитывая сезонность по гриппу, все пациенты с симптомами коронавируса дополнительно тестируются на грипп, ОРВИ и другие виды коронавирусов, для исключения этих заболеваний.
Все отрицательные и положительные пробы пациентов проходят ретестирование на базе аккредитованной ВОЗ лаборатории по контролю за вирусными инфекциями Национального центра общественного здравоохранения Минздрава.
Конечный пункт диагностики – это направление на переконтроль в сотрудничающую лабораторию ВОЗ.
Во время полной диагностики анализов на коронавирус, пациент находится в изолированных боксах медучреждений под круглосуточным наблюдением медиков.
«На данный момент на базе Центральной референс лаборатории было исследовано 100 проб анализов на коронавирус, результат показан отрицательный», - сообщил Е. Биртанов.
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