Как давний бизнес-инвестор в Казахстане мы поддерживаем вас - Тим Гитцель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент и Главный исполнительный директор Cameco Corporation, Почетный Консул РК в провинции Саскачеван (Канада) Тим Гитцель выразил свою поддержку казахстанцам в свете событий «Трагического января» в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

«От себя лично и всех ваших друзей в Cameco мы выражаем нашу искреннюю поддержку в свете недавних событий в Казахстане и по случаю Национального дня траура, который состоялся в 10 января. Мы искренне желаем безопасного и мирного урегулирования и прогресса.

Как давний бизнес-инвестор в стране, имеющий множество связей, выходящих за рамки бизнеса, мы поддерживаем вас. Cameco работает в Казахстане уже почти тридцать лет и за это время стала свидетелем силы характера и стойкости народа Казахстана. Мы также гордимся тем, что сотрудничаем с «Казатомпром» в превращении СП «Инкай» в центр по производству урана мирового класса. Мы уверены, что эта устойчивость сохранится и в предстоящий период, когда Президент Касым-Жомарт Токаев и вновь назначенное правительство предпримут шаги по наведению порядка в стране.

В моей работе в атомной отрасли, в качестве сопредседателя Казахстанско-Канадского Делового совета и Почетного консула Казахстана в провинции Саскачеван, я был свидетелем приверженности и напряженной работы на протяжении многих лет по развитию и укреплению отношений между Канадой и Казахстаном - и я верю, что эти установившиеся узы доверия и поддержки помогут нам всем продвинуться вперед после событий прошлой недели», - сказал Тим Гитцель.