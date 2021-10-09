Как COVID-19 влияет на здоровье и беременность женщин - мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и пагубно может повлиять на функционирование других органов, в частности, сосудистой системы. Для беременных женщин инфекция особо опасна, поскольку способна вызывать тяжелые осложнения вплоть до замирания плода, а также передаваться ребенку. Об этих и других рисках рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РК, председатель правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», акушер-гинеколог высшей категории Динара Мирзахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам врача, исследования, проведенные в США, говорят о том, что там 6% детей уже рождаются с COVID-19.

«Эта инфекция не из легких, она достаточно сложная, и у нас возникает много вопросов. Все беременные со средней, тяжелой и критической формами COVID-19 нуждаются в срочной госпитализации, по возможности, в родильные отделения многопрофильных стационаров, независимо от срока беременности, для оценки общего состояния и оказания стационарной помощи. Все пневмонии у беременных следует сразу оценивать как тяжелые, с учетом особенностей иммунносупрессии при беременности и физиологической гиперкоагуляции, свойственной беременным. Необходимо обеспечивать качественный мониторинг состояния в совокупности с оценкой результатов обследования», - подчеркнула Динара Мирзахметова.

Она отметила, что акушерская тактика определяется индивидуально, тяжестью состояния беременной, функциональным состоянием плода. При этом лечение таких пациенток должно проводиться в многопрофильных стационарах с включением междисциплинарных консилиумов.

«Если КВИ возникает на фоне каких-то вредных привычек, заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной системы, ожирения, очень часто возникают осложнения. В 90% у женщин с COVID-19 были преждевременные роды – это наш казахстанский опыт. Есть научные статьи и выступления сообществ, в которых говорится, что коронавирус повышает в 22 раза количество преждевременных родов, в семь раз чаще женщины поступают в отделение интенсивной терапии и реанимации, в 14 раз чаще они попадают на искусственную вентиляцию легких и в 14 раз больше риск материнской смертности», - привела статистику медик.

По ее словам, сейчас активно обсуждается и решается вопрос вакцинации беременных женщин. Поскольку КВИ имеет множество осложнений, и только вакцина может справиться с пагубным влиянием инфекции на организм.