Как чувствуют себя заболевшие коронавирусом пациенты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о текущей ситуации по коронавирусной инфекции по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что на сегодня зарегистрировано наличие 25 случаев коронавирусной инфекции у граждан Казахстана в Нур-Султане.

«Из 25 случаев 18 госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние здоровья у данных пациентов удовлетворительное, жалоб не предъявляют, температура тела в пределах нормы. Полностью объем диагностики и лечения проводится согласно клиническому протоколу», - сказала Сауле Кисикова в прямом включении на телеканале «Хабар 24».

Она также рассказала о состоянии 16 заболевших, у которых коронавирус был зарегистрирован 17 марта.

«Возрастная структура пациентов с наличием подтвержденной коронавирусной инфекции - 78% или 14 человек. Это в возрасте от 30 до 49 лет. Два случая в возрастной структуре - от 50 до 59. Один случай - от 18 до 29 лет, один - 14 лет. Из них 5 человек находились в стационаре города в инфекционном блоке. 4 были сняты с рейсов Италии, Южной Кореи и были госпитализированы согласно постановлению Главного санитарного врача. На сегодняшний день состояние удовлетворительное, без клинических проявлений. Одна пациентка находилась в инфекционном блоке с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести. В процессе диагностики было определено наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время состояние здоровья удовлетворительное, получает лечение. Остальные 11 человек были выявлены в процессе мониторинга за лицами прибывшими из неблагополучных стран или из группы контактных лиц. Их состояние также удовлетворительное», - сообщила она.

Сегодня же в столице зарегистрированы новые 7 случаев коронавирусной инфекции.

«Это лица из числа контактных по ранее выявленным случаям. Они сразу были изолированы на домашний карантин, проведено лабораторное исследование. Нами начата работа по их госпитализации и по проведению работы по контактным лицам», - заявила С. Кисикова.

На данный час по Алматы зарегистрировано 19 случаев, по Нур-Султану - 25. Всего в Казахстане выявлены 44 пациентов с коронавирусной инфекцией.