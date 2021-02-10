Как чувствуют себя врачи из ВКО, получившие прививку от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врачи Восточно-Казахстанской области поделились, как в регионе идет кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции, а также рассказали о самочувствии после прививки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор центра матери и ребенка ВКО Ермек Омарбеков получил прививку от коронавируса. По его словам, уже успели вакцинироваться 45 сотрудников центра.

«Правительство, Министерство здравоохранения закупило вакцину «Спутник», и сегодня мы прививаемся. Хочу сказать, что не надо бояться вакцины. Надо прививаться. Если мы хотим вернуться к прежнему образу жизни, если хотим общаться друг с другом без преград, нам нужно выполнять главные два требования: получить вакцину и выполнять все нормы и предписания, которые дает главный государственный санврач РК, главный санврач ВКО. Если мы будем выполнять все нормы и требования, то, думаю, в ближайшее время мы победим и пандемию, COVID-19. Мы сами должны понять и осознать, что кроме вакцинации другого пути нет», - считает Ермек Омарбеков.

В свою очередь врач-травматолог, ортопед больницы №4 города Усть-Каменогорска Николай Балтутин также рассказал, как он себя чувствует после того, как ему сделали прививку.

«1 февраля нам предложили привиться от коронавируса. Была проведена прививка, отмечу, что через три недели будет повторная прививка. Я сам перенес, но головокружений не было, подъем температуры. Все это организовал главный врач. Получили прививку 10 человек. Перед вакцинацией нас осмотрел врач-терапевт, давление осмотрели, сатурацию. В течение получаса были под присмотром. У некоторых моих коллег было легкое повышение температуры не больше 37, чувство озноба. На второй-третий день симптомов уже не было. Считаю, что, проводя прививку, мы защищаем нашу организацию, также повышается работоспособность. Самое главное и себя, и семью защищаем от заболевания», - отмечает доктор.

Заведующий отделом санавиации города Усть-Каменогорска Рафаиль Халитов также получил прививку в день старта кампании по вакцинации 1 февраля.

«Получил прививку одним из первых, вместе с сотрудниками скорой помощи, другими медицинскими работниками. Глубоко убежден, что прививку делать нужно. Она защитит человека от более тяжелого заболевания, особенно людей в возрасте, человека, который много контактирует с окружающими, больными, пациентами. Я считаю, что прививка необходима даже тем, кто переболел инфекцией», - отметил Р. Халитов.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В числе первых , кто получил вакцину от коронавируса, - руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских работников.















