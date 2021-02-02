Как чувствуют себя привитые от коронавируса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау все привитые 1 февраля от коронавируса чувствуют себя хорошо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы областного управления здравоохранения Атырауской области, в первый день в Атырау процедуру вакцинации от коронавируса прошли 135 человек. Из них 55 человек в трех городских поликлиниках, 70 человек - в поликлинике пригородного поселка Геолог и 10 человек - в областной больнице №2. Среди привитых заместитель акима области, руководители и сотрудники медицинских учреждений.

«Все привитые от коронавируса чувствуют себя хорошо. Осложнений не выявлено», - сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

Напомним, всего в области в 24 организациях первичной медицинской помощи оборудованы места для вакцинации населения. Из них 15 - в государственных организациях, остальные в частных медицинских учреждениях. В регион поступила тысяча доз вакцины.