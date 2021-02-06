Как чувствуют себя привитые от коронавируса медработники Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о самочувствии привитых от коронавирусной инфекции медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество медицинских работников управления общественного здоровья и сотрудников санэпидслужбы, привитых с начала первого этапа массовой иммунизации в Алматы. 1 февраля - 360, 2 февраля - 620 человек, 3 февраля - 100 человек, 4 февраля - 65 сотрудников. Самочувствие вакцинированных в норме. За ними ведется динамичное наблюдение медицинских работников. Также данные тех, кто получил прививки, переданы по месту прикрепления», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

В поликлиниках мониторингом состояния их здоровья будут заниматься участковые врачи.







