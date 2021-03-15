Как чаты участковых с КСК и жильцами помогают поддерживать порядок в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чаты участковых инспекторов полиции и председателей КСК успешно зарекомендовали себя в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Данные чаты создают дополнительные ресурсы для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе. За короткий срок такой способ взаимодействия между КСК, участковыми и жильцами уже дал результаты. В адрес столичного департамента полиции поступает немало благодарностей от КСК. Так, представитель КСК «Апогей» Зауреш Тлеумбетова выразила благодарность участковым инспекторам полиции УПП-10 управления полиции Алматы капитанам полиции Улану Жунисбекову, Галы Есмаганбетову и Сарсенбеку Аят за оперативно оказанную помощь и активное взаимодействие.

Из чатов участковый получает информацию о таких проблемах, как распитие спиртных напитков в общественных местах, курение в неустановленных местах, нарушение тишины, мелкое хулиганство, нарушение правил благоустройства города, и оперативно решает их, принимая эффективные меры. Сами жители столицы положительно оценивают эту инициативу и активно содействуют работе участковых инспекторов.

«Благодаря новшеству жителям стало удобнее сообщать о своих просьбах, жалобах и предложениях участковым, о различных проблемных вопросах», - говорит начальник местной полицейской службы департамента полиции Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.

Участковые инспекторы полиции ежедневно размещают в чатах информацию профилактического характера: как уберечь свое имущество от кражи, от мошеннических действий и другое.

Отметим, ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, какой эффект даст включение участковых полицейских в чаты жильцов.



Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.



