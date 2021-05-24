Как часто в Казахстане выпадают дети из окон многоэтажек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в стране зарегистрировано 108 фактов выпадения детей из окон, погибло 18 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году зарегистрированы 108 фактов выпадения детей из окон, погибло 18 детей. 449 фактов суицида несовершеннолетних. Причина каждого второго случая так и остается не выясненной, так как конфликт происходит внутри семьи», - отметил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Спикер добавил, что глава МВД Ерлан Тургумбаев, выступая на международной научно-практической конференция на тему: «Противодействие правонарушениям в отношении несовершеннолетних: проблемы и пути решения» отметил:

«Такая статистика не может не вызывать беспокойство в обществе и ответственных государственных органах. Ребенку в силу возраста тяжело осознавать противоправность совершаемых в отношении него действий. Именно поэтому государство, уполномоченные правозащитники и само общество должны консолидироваться. Поскольку дети – это самая незащищенная часть общества и наша обязанность принять все меры для обеспечения их счастливого и безопасного детства».

Глава ведомства призвал участников конференции к открытому обсуждению текущих проблем выработки эффективных механизмов противодействия насилию над детьми.

Он также отметил, что МВД всегда открыто для новых идей и конструктивных предложений, сотрудничеству с научным сообществом, а также институтами гражданского общества в сфере защиты прав граждан, особенно несовершеннолетних.