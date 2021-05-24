Как часто в Казахстане выпадают дети из окон многоэтажек
«В прошлом году зарегистрированы 108 фактов выпадения детей из окон, погибло 18 детей. 449 фактов суицида несовершеннолетних. Причина каждого второго случая так и остается не выясненной, так как конфликт происходит внутри семьи», - отметил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
Спикер добавил, что глава МВД Ерлан Тургумбаев, выступая на международной научно-практической конференция на тему: «Противодействие правонарушениям в отношении несовершеннолетних: проблемы и пути решения» отметил:
«Такая статистика не может не вызывать беспокойство в обществе и ответственных государственных органах. Ребенку в силу возраста тяжело осознавать противоправность совершаемых в отношении него действий. Именно поэтому государство, уполномоченные правозащитники и само общество должны консолидироваться. Поскольку дети – это самая незащищенная часть общества и наша обязанность принять все меры для обеспечения их счастливого и безопасного детства».
Глава ведомства призвал участников конференции к открытому обсуждению текущих проблем выработки эффективных механизмов противодействия насилию над детьми.
Он также отметил, что МВД всегда открыто для новых идей и конструктивных предложений, сотрудничеству с научным сообществом, а также институтами гражданского общества в сфере защиты прав граждан, особенно несовершеннолетних.