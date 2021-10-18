Как часто столичные водители отказываются платить за парковку
«На сегодня наша компания направила на 1,6 мрлд тенге фактов правонарушений. То есть, мы не занимаемся администрированием, мы передаем факты далее в управление полиции, которое принимает решение – будет ли по данному факту нарушения выставляться штраф», - пояснил Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета Нур-Султана.
Ранее он сообщил, в каких частях города Нур-Султан в ближайшее время появятся новые платные парковки.
«Мы планировали реализовать платные парковки на 10 тысяч в рамках договора ГЧП, из которых на сегодняшний день у нас готово к запуску 487, это территория бульвара Нуржол. При этом уже готовы к запуску дополнительные места в районе Сарыарка, то есть это проспект Богенбай батыра, проспек Республики, набережная и проспект Сарыарка», - уточнил Чингиз Досыбаев.