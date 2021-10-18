НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как часто столичные водители отказываются платить за парковку, рассказал руководитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня наша компания направила на 1,6 мрлд тенге фактов правонарушений. То есть, мы не занимаемся администрированием, мы передаем факты далее в управление полиции, которое принимает решение – будет ли по данному факту нарушения выставляться штраф», - пояснил Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета Нур-Султана.

Ранее он сообщил, в каких частях города Нур-Султан в ближайшее время появятся новые платные парковки.

«Мы планировали реализовать платные парковки на 10 тысяч в рамках договора ГЧП, из которых на сегодняшний день у нас готово к запуску 487, это территория бульвара Нуржол. При этом уже готовы к запуску дополнительные места в районе Сарыарка, то есть это проспект Богенбай батыра, проспек Республики, набережная и проспект Сарыарка», - уточнил Чингиз Досыбаев.