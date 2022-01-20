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Как часто пропадают подростки в Атырау

20 Января 2022 16:33
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Как часто пропадают подростки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Как часто пропадают подростки в Атырау, рассказали в управлении полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам начальника отделения ювенальной полиции управления полиции города Атырау Азамата Карамуратова, основная причина пропажи подростков – уход без уведомления родителей.

«Большинство молодых людей теряются из-за неспособности найти общий язык с родителями. В прошлом году в управление полиции города Атырау на канал «102» поступило 46 заявлений о том, что подростки покинули дом и не вернулись. Сотрудники полиции нашли всех пропавших и вернули домой. Среди несовершеннолетних есть и подростки, которые постоянно пропадают. Например, один подросток 3 раза уходил из дома и не хотел возвращаться. Родители подростка, занимавшегося бродяжничеством, привлечены к административной ответственности. Ребенок взят на учет в органы внутренних дел», - рассказал Азамат Карамуратов.

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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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