Как часто подростки совершают тяжкие преступления в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 10 лет число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось более чем в 2 раза. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате принимаемых мер, за последние 10 лет число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось более чем в 2 раза. За 8 месяцев этого года количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 30,6% или с 1231 до 854», - сказал Нурдильда Ораз.

Вместе с тем, было отмечено, что несмотря на общее снижение преступности, факты совершения подростками тяжких преступлений продолжают иметь место.

Для адресного воздействия на подростковую преступность, создания условий для защиты прав детей полицией регулярно проводятся специальные оперативно-профилактические мероприятия.