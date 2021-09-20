РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:23, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как часто подростки совершают тяжкие преступления в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 10 лет число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось более чем в 2 раза. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате принимаемых мер, за последние 10 лет число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось более чем в 2 раза. За 8 месяцев этого года количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 30,6% или с 1231 до 854», - сказал Нурдильда Ораз.

    Вместе с тем, было отмечено, что несмотря на общее снижение преступности, факты совершения подростками тяжких преступлений продолжают иметь место.

    Для адресного воздействия на подростковую преступность, создания условий для защиты прав детей полицией регулярно проводятся специальные оперативно-профилактические мероприятия.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!