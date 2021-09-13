Как часто нарушают карантин лица с «красным» статусом в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какую сумму оштрафованы нарушители карантинного режима с «красным» статусом в Алматинской области, рассказал заместитель главы региона Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 10 июня по 10 сентября 2021 года по области зафиксировано 2115 человек с «красным» и 785 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 79 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 3 млн. тенге», - сказал Батыржан Байжуманов.

Согласно озвученным данным, выдано 284 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом.

«Информацию по физическим лицам с «красным» статусом мы публикуем на сайте акима области», - добавил Батыржан Байжуманов.