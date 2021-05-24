Как часто гибнут дети при пожарах в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из серьезных проблем современного общества считается детский травматизм. Об этом заявил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, профилактика детского травматизма выступает как основной метод обеспечения безопасности жизни и деятельности каждого ребенка. Детский и подростковый травматизм связан с окружающей средой, условиями жизни и обитания детей, а также напрямую зависит от мер, принимаемых обществом и государством.

«Грамотная организация процесса обучения основам безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении является обязательным условием эффективного образовательного процесса, способствующая профилактике детского травматизма. Во время летних школьных каникул у детей появляется больше свободного времени, они чаще предоставлены сами себе. Не всегда детские забавы могут быть безопасны!» - сказал Еркин Отаргалымулы.

Было отмечено, что любой ответственный родитель беспокоится о здоровье и безопасности своего ребенка. Но одного беспокойства и любви недостаточно, чтобы оградить детей от происшествий, ведь они по природе любознательны, а из-за отсутствия жизненого опыта – бесстрашны. В условиях современного города ребенок из-за естественной любознательности и отсутствия должного контроля со стороны взрослых уязвим перед целым рядом опасностей, основными из которых являются пожары, происшествия на водоемах, падение с окон. С пожарами по детской шалости теоретически может столкнуться каждый родитель. Именно поэтому необходимо обучать детей правилам пожарной безопасности и периодически напоминать о них.

По данным ведомства, за три года (2019-2021 годы) по городу Нур-Султану по состоянию на 17 мая при пожарах погибли 7 детей, травмировано 14 детей.