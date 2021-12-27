Как часто члены Президентского кадрового резерва отказываются от предлагаемой работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О трудоустройстве членов Президентского Молодежного кадрового резерва рассказала председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«63% из них были обеспечены работой, у остальных есть своя работа. Они не согласились на предлагаемые им должности. В целом, у многих из них уже есть работа. Они же в резерве будут в течение пяти лет, есть еще время. Мы с ними все же работаем, в течение этого времени каждый из них будет обеспечен работой, если они захотят пойти на предлагаемую работу. Во многих случаях они сами отказываются, так как у них уже имеющаяся работа – хорошая. К примеру, некоторые из них работают в МФЦА, Народном банке и так далее», - сказала Анар Жаилганова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее она сообщила, проверяют ли кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв на наличие высокопоставленных родственников.

«Да, на самом деле, мы обязательно проверяем это, и у нас нет кандидатов, у которых имеются высокопоставленные родственники, допустим, дети высокопоставленных чиновников. Мы, наоборот, хотим сделать социальный лифт для ребят, которые действительно не имеют возможности. На самом деле, они, конечно, могли бы подать на конкурс и пройти на государственную службу. Но раз они захотели через Президентский молодежный кадровый резерв, то почему бы и нет? У нас с этим строго, у нас нет детей высокопоставленных чиновников среди тех людей, которые прошли в кадровый резерв Президента», - пояснила Анар Жаилганова.