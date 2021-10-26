Как часто астанчане ходят в библиотеку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько библиотек работает в столице Казахстана, рассказал и.о руководителя управления культуры города Нур-Султана Санат Шапашов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Централизованной системе библиотек управления культуры города Нур-Султан оказывают услуги населению 18 библиотек. Штатное расписание учреждений составляет 126 единиц», - сказал Санат Шапашов, выступая на заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана.

По его словам, на 1 октября 2021 года книжный фонд столичных библиотек составляет - 736 118 экземпляров книг, число читателей - 70 857, книговыдача - 1 072 726, количество посещения на этот период – 423 970 человек.

«Бюджет учреждения на 2021 год составляет 258 млн тенге. На сегодня при поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук-Казына Траст» при взаимодействии и сотрудничестве с общественным объединением «Замандас-21» на базе двух библиотек – массовой библиотеки № 15 и Центральной детско-юношеской библиотеки открыты коворкинг-центры для молодежи нашего города», - добавил Санат Шапашов.