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    16:49, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как часто астанчане ходят в библиотеку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько библиотек работает в столице Казахстана, рассказал и.о руководителя управления культуры города Нур-Султана Санат Шапашов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Централизованной системе библиотек управления культуры города Нур-Султан оказывают услуги населению 18 библиотек. Штатное расписание учреждений составляет 126 единиц», - сказал Санат Шапашов, выступая на заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана.

    По его словам, на 1 октября 2021 года книжный фонд столичных библиотек составляет - 736 118 экземпляров книг, число читателей - 70 857, книговыдача - 1 072 726, количество посещения на этот период – 423 970 человек.

    «Бюджет учреждения на 2021 год составляет 258 млн тенге. На сегодня при поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук-Казына Траст» при взаимодействии и сотрудничестве с общественным объединением «Замандас-21» на базе двух библиотек – массовой библиотеки № 15 и Центральной детско-юношеской библиотеки открыты коворкинг-центры для молодежи нашего города», - добавил Санат Шапашов.

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