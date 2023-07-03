Как быть с легализацией авто, не снятого с учета по месту прежней регистрации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как быть с легализацией автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза, пояснила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинофрм».

«Что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза, и по этой причине не были легализованы, то владельцам будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в Казахстане, если автомобиль будет снят с учета по месту прежней регистрации в другой стране», - сказала Шугыла Турлыбек.

Она также пояснила, что при постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан.

В свидетельстве о регистрации будет указываться «временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан».

Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в Госкорпорацию «Правительство для граждан».

«Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства. В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа», - добавила Шугыла Турлыбек.