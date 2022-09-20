20 Сентября 2022, 14:12

Как быстро и эффективно тестировать бизнес-гипотезы в DataLens

Казахстанский фитнес-агрегатор 1Fit рассказал об опыте сотрудничества с Yandex Cloud.

1Fit – это приложение, которое предоставляет любителям спорта единый абонемент в большинство казахстанских фитнес-клубов. Для повседневной работы сотрудникам команды был нужен простой сервис для визуализации результатов экспериментов.

CPO и со-основатель 1Fit Абзал Кобенов рассказал о том, почему компания выбрала Yandex DataLens – это простое BI-решение с низким порогом входа. Результаты прогноза, визуализированного в DataLens, помогли сотрудникам 1Fit выявить точку роста прибыли на 20%.

Как компания искала оптимальное BI-решение

Компании 1Fit важно быстро и своевременно обрабатывать массив данных, сгенерированный их многотысячной пользовательской базой. Это позволяет агрегатору лучше понимать поведение пользователей и непрерывно улучшать UX приложения. Поэтому 1Fit важна скорость тестирования гипотез и наглядная демонстрация результатов деятельности.

Отдел по работе с данными стартапа уже пользовался сервисом Microsoft Power BI. Однако со временем выяснилось, что инструмент больше подходит для больших отчетных графиков. Тогда как команде по работе с данными, аналитикам, маркетологам и отделу по развитию бизнеса не хватало простого повседневного инструмента визуализации, который позволил бы быстро и просто строить чарты и дашборды.

Компания начала искать несложное пакетное решение, у которого была бы техническая возможность напрямую брать данные из базы данных PostgreSQL, расположенной в Amazon RDS, и визуализировать их.

«Нашей команде важна нативность и скорость погружения новых сотрудников в DataLens. Это инструмент, которым можно начать пользоваться сразу. Для нас всегда в приоритете time-to-market дашборда», – отметил Абзал Кобенов.

В поисках решения команда 1Fit пробовала использовать Google Data Studio, но сервис оказался достаточно сложным для освоения всей командой. После детального изучения других возможных сервисов команда остановила свой выбор на Yandex DataLens.

«Он удобен для построения дашбордов и чартов, имеет понятный интерфейс и позволяет быстро менять визуализации и выгружать их. Так как 1Fit — стартап и привык экономить ресурсы, важным аргументом «за» использование DataLens стала возможность работать в нем бесплатно».

Продуктовая аналитика за 10 минут

Интеграция с хранилищем данных PostgreSQL была настроена в несколько кликов. База данных располагалась в другом облаке, но DataLens позволяет настроить интеграцию с внешним источником данных. Для этого необходимо было предоставить доступ к БД для диапазонов IP-адресов облачного сервиса.

«Дальнейшая настройка подключения PostgreSQL c DataLens состояла из заполнения нескольких форм и заняла 10 минут. На базе подключения были созданы датасеты, которые в свою очередь позволили быстро формировать чарты и дашборды для визуализации аналитических расчетов».

На сегодняшний день сервис DataLens быстро освоили более 30 сотрудников компании. Они начали создавать собственные чарты и дашборды для продуктовой и бизнес-аналитики из доступных источников и делиться результатами с коллегами.

Например, у аналитиков 1Fit была гипотеза: если напомнить о компании сообщением или звонком уже зарегистрированным пользователям, но неактивным последний месяц, то можно вернуть их активность и соответственно увеличить прибыль. Проведя эксперимент и анализируя данные использования мобильного приложения с помощью DataLens, в компании быстро поняли, что этот подход позволяет нарастить прибыль на 20%.

Прогресс каждый день

Ежедневная работа в DataLens позволяет 1Fit быстрее проверять гипотезы и принимать решения, которые качественно отражаются на показателях time-to-market и даже конечной прибыли. Новые сотрудники агрегатора быстро начинают использовать BI-сервис. С его помощью можно легко решать маркетинговые и бизнес-задачи и строить наглядную аналитику без дополнительных навыков программирования и обучения работы в нем.